Heidi Klum flasht die Fans mit ihrer neuen Bikini-Kampagne

Am 1. Juni feierte Heidi Klum (52) ihren Geburtstag und zeigte sich anlässlich dieses besonderen Tages gewohnt freizügig. Das italienische Label Calzedonia veröffentlichte im Rahmen seiner aktuellen Kampagne neue Bilder des Models, die ihre Fans begeistern. Die Fotoshootings fanden in einer luxuriösen Villa in den Hollywood Hills statt – wo Heidi entweder am Pool posierte oder sich elegant auf einem Balkon in Szene setzte. In farbenprächtiger Bademode strahlte sie Selbstbewusstsein aus.

Die veröffentlichten Kampagnenbilder und ein dazugehöriges Video sorgten innerhalb kürzester Zeit für eine Welle von Reaktionen in den sozialen Medien. Auf Instagram erreichte das Video der italienischen Marke bereits nach wenigen Stunden über 120.000 Klicks – und die begeisterten Kommentare ließen nicht lange auf sich warten. Komplimente wie "Schönste Heidi ever" und "Sie scheint nicht zu altern" häufen sich unter den Beiträgen. Auch Heidis sommerlicher Look mit dezentem Make-up, nudefarbenen Lippen und ihrer charakteristischen blonden Wellenfrisur wird von ihren Anhängern gefeiert.

Über die Jahre hinweg hat sich Heidi einen Namen als erfolgreiche Geschäftsfrau, Model und TV-Star gemacht und schafft es immer wieder, mit neuen Kampagnen oder auch mutigen Entscheidungen im Gespräch zu bleiben. Derzeit ist sie in Deutschland wöchentlich als Chefjurorin der Jubiläumsstaffel von Germany's Next Topmodel zu sehen. Privat scheint sie ihr Glück mit ihrem Mann Tom Kaulitz (35) gefunden zu haben. "Mein Herz schlägt immer noch, wenn ich ihn nach einer Woche wiedersehe", schwärmte die 52-Jährige im Gala-Interview.

Courtesy of Calzedonia / Mega Heidi Klum, Model

KCS Presse / MEGA Tom Kaulitz und Heidi Klum in Paris, Mai 2025

