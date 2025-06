Meilenstein: Heidi Klum feiert Schulabschluss von Sohn Johan

Heidi Klum (52) hat einen ganz besonderen Moment im Leben ihres Sohnes Johan (18) gefeiert: seinen Schulabschluss. Das Model teilte ihre Freude über diesen Meilenstein auf Instagram mit ihren Millionen Followern. In einem emotionalen Beitrag postete sie ein Video, in dem Johan sein Zeugnis und eine gelbe Rose überreicht bekommt. Außerdem sieht man einen liebevollen Moment, in dem die stolze Mama ihrem Sohn einen Kuss auf die Wange gibt. Ein drittes Foto zeigt Johan, wie er glücklich seine Urkunde in die Kamera hält und Bruder Henry (19) und Mama Heidi daneben strahlend lächeln.

Zu den Clips schrieb Heidi: "Ich feiere dich heute und jeden Tag. Herzlichen Glückwunsch Johan! Mein Herz ist voller Freude und Stolz!" Ihre Worte untermalte sie mit den passenden Emojis wie Herzen, einem Barett und einem feiernden Smiley. Auch Henry Samuel teilte mehrere Momente von der Abschlussfeier, so auch, wie die Schüler traditionell ihr Barett in die Höhe werfen, was Heidi auch in ihrer Story repostete.

Heidi Klum, die als Model, Moderatorin und Unternehmerin weltweit bekannt ist, legt viel Wert auf ihre Familie. Mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (35) und ihren vier Kindern führt sie ein kunterbuntes Familienleben, das sie immer wieder stolz in den sozialen Medien präsentiert. Ihre vier Kinder stammen aus den Beziehungen mit Flavio Briatore (75) und Seal (62). Johan ist ihr drittältestes Kind. Heidi versucht stets, ihre Karriere als auch das Familienleben in Einklang zu bringen, wie auch auf ihrem Instagram-Profil zu sehen ist. Erst kürzlich präsentierte sie eine neue Bikini-Kampagne.

Getty Images Heidi Klum, Mai 2025

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum in Cannes, Mai 2025

