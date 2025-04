Michelle Pfeiffer begeistert mit Familienfotos aus Kindheit

Michelle Pfeiffer (66) hat ihre Fans auf Instagram mit einem besonderen Einblick in ihre Kindheit erfreut. Anlässlich des World Siblings Day teilte die Schauspielerin mehrere Familienfotos, die sie gemeinsam mit ihren Geschwistern Deedee, Lori und Rick zeigen. Die Bilder zeugen von einer innigen Verbindung: Auf einem der Fotos ziehen sie lustige Grimassen, während eine andere Momentaufnahme sie als Teenager in Verkleidung zu Weihnachten zeigt. Michelle schrieb dazu: "Happy #WorldSiblingsDay! Ich weiß nicht, was ich ohne diese drei machen würde."

Michelle hat schon oft über die besondere Verbindung zu ihren Geschwistern gesprochen, die sie als "untrennbar" beschreibt. Ihre Schwester Deedee, die ebenfalls als Schauspielerin tätig ist, verriet einmal, dass Michelles Arbeit an "Scarface" ihre eigene Schauspielkarriere inspiriert habe: "Ich wollte das Schauspielern einfach ausprobieren, weil mich alles andere langweilte", erzählte sie in einem Interview mit Medium. Lori, die ebenfalls kurzzeitig in der Filmbranche als Schauspielerin aktiv war, entschied sich später für eine Karriere hinter der Kamera und arbeitet heute als Produktionsassistentin. Auch Rick ist im Filmgeschäft aktiv und vor allem für seine Arbeit an "Bad Rap Rising" und "Jurassic Days 4.0 – Aftermovie" bekannt.

Neben ihren Geschwistern ist auch ihr Ehemann David eine Konstante in Michelles Leben. Die beiden feierten vor einem Jahr bereits ihren 30. Hochzeitstag. Die Schauspielerin ließ dabei ein wenig von ihrem sonst so privaten Beziehungsleben erahnen. Auf Instagram postete sie ein herzerwärmendes Selfie von sich und ihrem Mann und kommentierte es mit "30 Jahre Glückseligkeit". Ein klares Zeichen dafür, dass die Liebe zwischen Michelle und David auch nach Jahrzehnten noch lebendig ist.

Instagram / michellepfeifferofficial Michelle Pfeiffer und ihre Geschwister als Teenager

Instagram / michellepfeifferofficial Michelle Pfeiffer und ihre Schwestern Deedee und Lori als Teenager

