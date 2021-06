Was für eine tolle Überraschung für die Fans! In den sozialen Medien gibt sich Michelle Pfeiffer (63) stets natürlich und präsentiert sich auch gern ungeschminkt zu Hause. Ihr 26-jähriger Sohn John Henry, den die Schauspielerin mit ihrem Mann David E. Kelley (65) hat, bleibt dabei jedoch außen vor – ebenso wie ihre Adoptivtochter Claudia Rose. Nun hat der Hollywood-Star allerdings doch eine Ausnahme gemacht: Im Netz teilt Michelle ein Bild mit der 28-Jährigen!

Via Instagram präsentiert die Golden-Globe-Gewinnerin den seltenen Schnappschuss. Darauf zu sehen sind Michelle und Claudia, beide hübsch zurechtgemacht und strahlend. "Gehe mit meinem Mädchen in die Stadt", schrieb die 63-Jährige zu dem Bild. Neben zahlreichen Fans fand auch Schauspiel-Kollegin Selma Blair (49) Gefallen an dem Foto des Mutter-Tochter-Gespanns und kommentierte schlicht: "Perfektion."

In der Öffentlichkeit war Claudia bisher lediglich auf wenigen Promi-Veranstaltungen zu sehen. Michelle hält sich ebenfalls bedeckt, was ihren Nachwuchs angeht. Im Jahr 2007 schwärmte sie im Interview mit Good Housekeeping jedoch von ihrer Tochter. "Ich wollte, dass sie eine unabhängige, offene junge Frau wird, und das habe ich sicherlich geschafft", erzählte der Filmstar.

Anzeige

Getty Images David E. Kelley und Michelle Pfeiffer mit ihren Kindern John und Claudia in Hollywood, 2007

Anzeige

Getty Images Claudia Rose und Michelle Pfeiffer bei der Premiere von "Stardust" in Los Angeles, 2007

Anzeige

Getty Images Michelle Pfeiffer im September 2019 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de