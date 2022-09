Michelle Pfeiffer findet emotionale Worte für Rapper Coolio

Michelle Pfeiffer (64) trauert um ihren alten Freund! Am heutigen Donnerstagmorgen wurde die traurige Nachricht bekannt, dass Coolio (✝59) im Alter von 59 Jahren verstorben ist. Die Todesursache wurde bisher noch nicht veröffentlicht. Neben vielen seiner Fans trauern auch seine Freunde, Kollegen und Weggefährten um den Musiker. Im Netz fand Michelle, die die Hauptrolle in einem seiner Musikvideos spielte, nun liebevolle Worte für Coolio!

Kurz nachdem das Ableben von Artis Leon Ivey Jr., wie Coolio mit bürgerlichem Namen hieß, an die Öffentlichkeit kam, wandte sich auch die Schauspielerin an ihre Follower. "Ein viel zu kurzes Leben [...] Ich erinnere mich, dass er einfach nur liebenswürdig war. 30 Jahre später bekomme ich immer noch eine Gänsehaut, wenn ich den Song höre", trauerte Michelle via Instagram und teilte dazu einen Videoausschnitt aus seinem Welthit "Gangsta's Paradise".

Neben Snoop Dogg (50) oder Bret Michaels (59) meldete sich auch MC Hammer (60) mit rührenden Worten und beschrieb den Verstorbenen als einen der nettesten Kerle, die er je kannte. Auch Kult-Rapper Flavor Flav (63) trauerte bereits öffentlich um Coolio in einem Twitter-Beitrag: "Wir wollten diesen Dienstag zusammen auftreten. Ruhe in Frieden, mein Freund."

Getty Images Coolio im Juli 2021

Getty Images US-Schauspielerin Michelle Pfeiffer im Juni 2019 in New York City

Getty Images Coolio in Las Vegas im April 2022

