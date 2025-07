Michelle Pfeiffer strahlt ohne Make-up und begeistert Fans

Michelle Pfeiffer (67) begeisterte ihre Fans am Montag mit einem außergewöhnlichen Selfie auf Instagram. Die Schauspielerin, die gerade ihren 67. Geburtstag gefeiert hat, zeigte sich gänzlich ungeschminkt und setzte damit ein Statement für natürliche Schönheit. Gekleidet in einen eleganten Tweed-Blazer mit markanten Schultern ließ sie ihre blonden Haare glatt und offen. Mit einem sanften Lächeln blickte Michelle in die Kamera und unterschrieb das Bild schlicht mit: "Schönen Montag an alle." Ihre Follower zeigten sich beeindruckt von ihrem Look – Kommentare wie "Für immer eine Schönheit" und "Der Rest von uns hier draußen altert und dann gibt es noch dich" zierten den Beitrag.

Der Verzicht auf Make-up scheint im Trend zu liegen, wie beispielsweise auch Pamela Anderson (58) zeigt. Die frühere "Baywatch"-Ikone hatte bereits 2023 mit ihrem frischen, ungeschminkten Look Aufsehen erregt. Pamela erklärte damals in einem Interview mit British Vogue, dass sie die Schönheitsstandards Hollywoods hinterfragen wolle und beschlossen habe, auf Make-up zu verzichten. Dabei betonte sie, wie wichtig es sei, sich wohl in der eigenen Haut zu fühlen und die echte Schönheit von innen herausstrahlen zu lassen. Michelles natürlicher Look reiht sich nahtlos in diese Philosophie ein und inspiriert ihre Fans, Schönheit neu zu definieren.

In Interviews hat Michelle immer wieder betont, dass es kein Geheimnis für ihr jugendliches Aussehen gibt. "Es kommt darauf an, richtig zu essen, sich zu bewegen und genug Schlaf zu bekommen", verriet sie 2021 in einer Talkshow. Gleichzeitig gestand sie, wie befreiend es sei, den Druck loszulassen, jünger aussehen zu wollen, als man tatsächlich ist. "Das Älterwerden ist einfacher geworden", sagte sie gegenüber Oprah Daily. Heute sei sie stolz darauf, für ihr Alter gut auszusehen, anstatt zu versuchen, jünger zu wirken. Mit diesem Ansatz setzt Michelle ein erfrischendes Statement für mehr Selbstakzeptanz – und bleibt dabei eine zeitlose Schönheit.

Instagram / michellepfeifferofficial Michelle Pfeiffer im Juli 2025

Getty Images Pamela Anderson, März 2025

Getty Images Michelle Pfeiffer im April 2022