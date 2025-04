Michelle Pfeiffer zollt dem verstorbenen Val Kilmer Tribut

Hollywood trauert um Val Kilmer (✝65), den beliebten Schauspieler, der kürzlich an einer Lungenentzündung verstorben ist. Die traurige Nachricht wurde von seiner Tochter Mercedes bestätigt. Kurz nach der Bekanntgabe nahmen Freunde und Weggefährten, darunter auch die Schauspielerin Michelle Pfeiffer (66), Abschied von Val. Michelle teilte auf Instagram eine Schwarz-Weiß-Aufnahme eines ihrer gemeinsamen Projekte und schrieb dazu: "Ruhe in Frieden, Val" mit einem Herz-Emoji. Beide hatten 1985 im ABC-Afterschool-Special "One Too Many" gemeinsam vor der Kamera gestanden, in dem Val ihren Freund verkörperte.

Val und Michelle verband eine enge Freundschaft, die weit über ihre Dreharbeiten hinausging. In seiner Autobiografie beschrieb der Schauspieler, wie sie einander ihre persönlichen Probleme anvertrauten. Während er ihr von seiner schwierigen Beziehung zu seinen Eltern erzählte, sprach Michelle über ihre zerrüttete Ehe mit Peter Horton. Laut Val entstand zwischen ihnen dadurch eine besondere Intimität, auch wenn er gleichzeitig gestand, eine Schwärmerei für Michelles jüngere Schwester Lori gehabt zu haben. Während ihre angebliche Romanze in den 1980er-Jahren nicht bestätigt ist, betonte Val rückblickend immer wieder die besondere Bindung, die er und Michelle teilten.

Val Kilmer erlebte seinen Durchbruch mit Rollen wie Iceman in Top Gun und Jim Morrison (✝27) in "The Doors". Sein bewegtes Leben war geprägt von künstlerischem Erfolg, gesundheitlichen Herausforderungen und familiären Momenten. Bis zuletzt arbeitete er mit seinen Kindern zusammen – etwa mit Tochter Mercedes beim Film "Paydirt". Über Michelle sagte er einmal, sie sei "so wunderschön und talentiert". Trotz seiner Erkrankungen und der später durchgeführten Tracheotomie, die seine Stimme dauerhaft veränderte, kehrte er 2022 ein letztes Mal als Iceman in "Top Gun: Maverick" zurück. In der Filmbranche und bei seinen Fans wird er als Ikone und als Mensch, der sich stets treu blieb, in Erinnerung bleiben.

Getty Images Val Kilmer, Februar 2004

Getty Images Michelle Pfeiffer bei den Golden Globe Awards 2020

