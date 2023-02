Neuer Marvel-Film: So strahlten die Stars bei der Premiere

So schön glänzen sie auf dem Event! Am vergangenen Montag fand die Premiere zu dem neuen Superheldenfilm der Marvel-Studios "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" in Westwood in Kalifornien statt. Hier setzen die Superhelden Scott Lang (Paul Rudd, 53) und Hope Van Dyne (Evangeline Lilly, 43) ihre Abenteuer fort und erforschen unter anderem mit Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer, 64) die Tiefen des Quantenreichs. Auf dem Event sahen die drei nicht sonderlich heldenhaft aus – legten aber trotzdem einen fantastischen Auftritt hin.

Paul setzte mit einem besonderen Anzug ein Statement. Er tauchte am Montag in einem rot-weiß karierten Sakko auf und kombinierte hierzu die passende Hose. Um das Outfit optimal abzurunden, setzte er auf eine dezente blaue Krawatte und ein weißes Hemd. Auch Evangeline entschied sich für einen auffälligeren Look – sie griff zu einem mintgrünen bodenlangen Kleid, welches durch fluffige Federärmel ziemlich extravagant daherkam. Dazu trug sie dezenten Schmuck. Michelle hingegen suchte sich im Gegensatz zu ihren Kollegen ein eher unauffälliges Kleid aus. Mit einem bodenlangen schwarzen Kleid und auffälligem goldenen Schmuck war sie zeitlos gekleidet.

Fans der Marvel-Filme müssen sich nicht mehr lange gedulden. Bereits ab nächster Woche Mittwoch, den 15. Februar 2023, kann der Film in den Kinos bewundert werden.

Anzeige

Getty Images Paul Rudd bei der Premiere von "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" 2023

Anzeige

Getty Images Evangeline Lilly bei der "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" Premiere 2023

Anzeige

Getty Images Michelle Pfeiffer bei der "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" Premiere 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de