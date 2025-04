Sarah Jessica Parker posiert mit Kids auf dem Red Carpet

Sarah Jessica Parker (60) und Ehemann Matthew Broderick (63) erlebten kürzlich einen glamourösen Familienmoment. Gemeinsam mit ihren Zwillingen Tabitha Hodge (15) und Marion Loretta Elwell (15) besuchten sie die Broadway-Premiere des Musicals "Smash" am Imperial Theatre in New York City. Die Zwillinge glänzten in schicken Kleidern und hohen Absätzen und standen dabei erstmals mit ihren berühmten Eltern auf dem roten Teppich. Während Sarah ein schwarzes Kleid mit Spitzendetails und einem funkelnden Rock trug, glänzte Matthew in einem stilvollen blauen Anzug. Die Zwillinge punkteten mit farblichen Akzenten: Tabitha entschied sich für smaragdgrüne Plateau-Heels, während Marion auf klassische glitzernde Absatzschuhe setzte.

Die Premiere von "Smash" war für Familie Parker-Broderick ein Muss, denn Sarah und Matthew sind langjährige Unterstützer des gleichnamigen TV-Formats, auf dem das Musical beruht. Bereits 2012 waren die beiden bei der Premiere der Serie zu Gast, die das Making-of eines fiktiven Musicals über Marilyn-Monroe (✝36) erzählt. Das Bühnenmusical, das beliebte Songs wie "Let Me Be Your Star" und "They Just Keep Moving the Line" aus der Serie übernommen hat, hingegen enthält neue Wendungen und wurde von namhaften Kreativen adaptiert – darunter die mit mehreren Preisen ausgezeichneten Komponisten Marc Shaiman und Scott Wittman, enge Freunde des Schauspieler-Paares. Sarah teilte ihre Freude über den Abend später auf Instagram: "Ja! Opening Night! Imperial Theatre. X,SJ."

Die Zwillinge der Schauspielerin scheinen sich für das Berufsfeld der Schauspielerei trotz ihrer berühmten Mutter nicht allzu sehr zu interessieren. Selbst Sarahs berühmte Rolle der Modeikone Carrie Bradshaw in Sex And The City sei bisher kein großes Thema für ihre Töchter gewesen. "Es hat bisher nicht ihren Radar gekreuzt, vielleicht auch nie", verriet die Schauspielerin, die kürzlich ihren 60. Geburtstag feierte, in einem Gespräch mit Extra. Ihre Kinder hätten zwar ein Bewusstsein für die Serie, doch sie sei kein zentraler Punkt in ihrem Leben.

Getty Images Sarah Jessica Parker und Matthew Broderick beim Jubiläum von Saturday Night Live

Instagram / jwbr0derick Sarah Jessica Parker, Matthew Broderick und ihre Kinder machen ein Selfie

