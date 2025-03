Serienstar Sarah Jessica Parker feiert ihren 60. Geburtstag

Sarah Jessica Parker (60), bekannt aus der Kultserie Sex and the City, feiert heute, am 25. März, ihren 60. Geburtstag. Die New Yorker Schauspielerin, die seit mehr als 25 Jahren als Carrie Bradshaw Millionen von Fans begeistert, hat in ihrer beeindruckenden Karriere zahlreiche Meilensteine erreicht. Von der Darstellung der Modeikone in der Serie bis hin zu ihrem Einsatz für die Literaturwelt – Sarah hat sich als vielseitige Künstlerin behauptet. Privat hat sie seit 1997 mit ihrem Ehemann, Schauspielkollegen Matthew Broderick (63), ihre große Liebe gefunden. Gemeinsam haben die beiden drei Kinder und führen ein Leben zwischen Hollywood und Familienalltag.

Passend zu ihrem runden Geburtstag wird Sarah derzeit in vielfacher Hinsicht gefeiert. Während die Dreharbeiten zur dritten Staffel des "Sex and the City"-Spin-offs And Just Like That in vollem Gange sind und Millionen von Fans darauf warten, Carrie wiederzusehen, erhält sie auch Anerkennung für ihre Arbeit in der Literaturszene. Mit ihrem Verlag "SJP Lit" fördert sie Diversität in der modernen Literatur und hat 2025 sogar den begehrten PEN America Literary Service Award erhalten. Parallel dazu wurde sie als Jurymitglied für den Booker Prize ausgewählt. Denn die Schauspielerin und Autorin setzt sich aktiv fürs Lesen und Lesenlernen ein.

Doch hinter der Glamourwelt ihrer Karriere führt Sarah privat ein bodenständiges Leben. Mit Matthew verbindet sie eine Hollywood-Ehe, die seit über 25 Jahren Bestand hat – eine Seltenheit in der Branche. Der Schauspieler erinnerte sich einst liebevoll an ihr erstes Treffen: "Sie hat mich sehr beeindruckt. Sie war etwas ganz Besonderes, jemand, den man unbedingt anschauen wollte. Ich glaube, sie trug einen leuchtend orangefarbenen Puffermantel. Dazu weiße Unterhosen aus Waffelstoff und Timberland-Stiefel. Sie war sehr stylisch." Ihre Kinder, der 22-jährige Sohn James und die 15-jährigen Zwillingstöchter Tabitha und Marion, stehen für sie im Mittelpunkt. Sarah verriet einmal: "Ich bin Mutter von drei Kindern und ich habe festgestellt, dass sie dich nicht weniger brauchen, wenn sie älter werden – sie brauchen dich mehr. Das ist ein dominanter, freudvoller Teil meines Lebens, aber es ist auch der wichtigste."

Getty Images Kristin Davis, Sarah Jessica Parker, Chris Noth, Kim Cattrall und Cynthia Nixon

Instagram / jwbr0derick Sarah Jessica Parker, Matthew Broderick und ihre Kinder machen ein Selfie

