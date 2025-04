So verschieden geben sich Prinzessin Kate und Meghan aktuell

Auch für Prinzessin Kate (43) und Herzogin Meghan (43) ist das Jahr bereits in vollem Gange. Dennoch gingen die Princess of Wales und die ehemalige Schauspielerin die vergangenen Monate ganz unterschiedlich an: Kate machte im Januar publik, dass sie sich nach ihrer Krebserkrankung in Remission befindet. Seither nimmt sie wieder öffentliche Termine wahr. Doch auffällig ist, dass es um sie und ihre Familie im Vergleich zu den vergangenen Jahren ruhiger geworden ist. Derweil versucht Meghan, wohl wieder Schritt für Schritt, ihren Weg zurück ins Rampenlicht zu finden: Die Frau von Prinz Harry (40) launchte einen Instagram-Kanal, brachte eine neue Netflix-Serie sowie einen Podcast heraus – außerdem verrät Meghan mehr und mehr private Details.

Anzeige Anzeige