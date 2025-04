Herzogin Meghan kündigt mit Kindheitsfoto neuen Podcast an

Herzogin Meghan (43) hat ein bisher unbekanntes Foto aus ihrer Kindheit geteilt und damit einen ganz neuen Blick auf ihre frühen unternehmerischen Anfänge geworfen – mit einem Augenzwinkern. Anlass für die Veröffentlichung ist der Start ihres neuen Podcasts "Confessions of a Female Founder", dessen erste Folge nun online gegangen ist. Auf dem Bild ist die ehemalige Schauspielerin als Pfadfinderin zu sehen, wie sie voller Eifer Kekse verkauft. "Schon damals konnte Unternehmertum früh anfangen. Übrigens, nach all den Jahren verkaufe ich immer noch Kekse!", schrieb die Herzogin in ihrem Instagram-Post. In der Bildunterschrift kündigt sie ihr Gespräch mit der Unternehmerin Whitney Wolfe Herd, Gründerin der Dating-App "Bumble", an: Meghan spricht mit ihr über Familie, Gesundheit und Karriere.

Im Podcast verließ die 43-Jährige zwischenzeitlich ihre unternehmerische Rolle und sprach ganz offen über einen "schweren, seltenen Gesundheitsschock", den sie nach der Geburt eines ihrer Kinder erlitt. Sie enthüllte, dass sie an der potenziell tödlichen Krankheit postpartaler Präeklampsie litt. Das ist eine ernste Komplikation, die nach der Geburt auftreten kann und mit Symptomen wie erhöhtem Blutdruck, Schmerzen im Oberbauch oder vorübergehendem Sehverlust einhergehen kann. "Es ist so selten und so beängstigend", erklärte die zweifache Mutter und Frau von Prinz Harry (40). Gleichzeitig sprach ihre Freundin Whitney über Meghans Stärke während dieser Zeit und erinnerte daran, wie beeindruckt sie davon war, wie Meghan direkt nach Archies Geburt der Welt entgegentrat. "Ich konnte mir kaum Essen in einem Bademantel an der Tür übergeben lassen, während sie in High Heels ein Neugeborenes vor der ganzen Welt präsentiert hat."

Das Foto aus Meghans Kindheit zeigt nicht nur ihre frühe Neigung zur Selbstständigkeit, sondern erinnert auch an ihre Leidenschaft für gesellschaftliche Themen schon in jungen Jahren. So hatte Meghan als Schülerin bereits durchgesetzt, dass eine sexistische Werbung eines großen Unternehmens geändert wurde. Ihre Liebe zu kleinen, liebevollen Details zieht sich bis heute durch ihr Leben. Erst kürzlich stellte sie ihre Lifestyle-Marke "As Ever" vor, deren Produkte innerhalb kürzester Zeit ausverkauft waren, wie The Mirror berichtete. Meghan zeigt mit solchen Erinnerungen eine persönliche Seite, die abseits des royalen Glanzes ihre Bodenständigkeit betonen soll – insbesondere da sie zuletzt hinsichtlich ihrer Netflix-Serie "With Love, Meghan" mit den Vorwürfen konfrontiert wurde, nicht authentisch zu wirken.

Instagram / meghan Ein seltenes Kindheitsfoto von Herzogin Meghan

Getty Images Herzogin Meghan im August 2024

