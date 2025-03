Prinzessin Kate begeistert bei der St.-Patrick's-Day-Parade

Prinzessin Kate (43) hat am Freitag bei der traditionellen St.-Patricks-Day-Parade ihre Premiere als Colonel der Irish Guards gefeiert – und das ganz ohne ihren Mann Prinz William (42). Die Veranstaltung fand in der Wellington-Kaserne, London, statt und lockte zahlreiche Zuschauer an, die die Prinzessin begeistert empfingen. In einer eleganten grünen Mantelrobe und mit einem Kleeblatt-Anstecker begrüßte Kate die angetretenen Soldaten und überreichte ihnen symbolisch kleine Kleeblatt-Sträußchen, eine alte Tradition bei der Parade. Nicht fehlen durfte das Regimentsmaskottchen Turlough Mor, der von ihr ebenfalls charmant bedacht wurde.

Die St.-Patrick's-Day-Parade ist für die Irish Guards ein Höhepunkt im Kalenderjahr. Dabei hat die 43-Jährige mit ihrem ersten Soloauftritt als Colonel des Regiments ein starkes Zeichen gesetzt. Die frisch ernannte Colonel der Irish Guards ließ es sich nicht nehmen, mit den Anwesenden ins Gespräch zu kommen – und zeigte dabei ihre gewohnt warme und aufmerksame Art. Die Rolle als Colonel hat sie erst kürzlich von William übernommen, der zuvor 13 Jahre lang die Position innehatte. Für die Irish Guards hat die Parade nicht nur eine traditionelle, sondern auch eine familiäre Bedeutung, da sie die Verbindung zum Königshaus repräsentiert.

Bereits seit ihrer Heirat mit William im Jahr 2011 hat Kate regelmäßig an dieser Zeremonie teilgenommen und ist dabei mit den Irish Guards bestens vertraut geworden. Im vergangenen Jahr verpasste die dreifache Mutter die Feierlichkeiten aufgrund ihrer Krebsdiagnose. Besonders bemerkenswert ist ihr Talent, bei offiziellen Anlässen gleichzeitig bodenständig und majestätisch zu wirken. Ihre Rolle als Colonel of the Irish Guards ist zudem Teil ihres wachsenden Engagements für die britischen Streitkräfte.

Getty Images Prinzessin Kate im März 2025

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, März 2025

