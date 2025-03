So schwierig wird "Die Verräter"-Teilnahme für Motsi Mabuse

Bei der neuen Staffel der Show Die Verräter – Vertraue Niemandem! treten erneut Prominente gegeneinander an, und diesmal wird es besonders interessant: Motsi Mabuse (43), bekannt als Jurorin bei Let's Dance, misst sich mit ihren Jury-Kollegen Joachim Llambi (60) und Jorge González (57) auf schauspielerischer und taktischer Ebene. Für die ehrliche Motsi, die normalerweise gewohnt ist, mit ihrem Jury-Team an einem Strang zu ziehen, stellt dieses Format eine Herausforderung dar: "Wir sind ein starkes Team zusammen, und jetzt sind wir gar kein Team. Das ist tatsächlich noch schwieriger, weil wir uns so gut kennen. Dann müssen wir wirklich unsere Rolle [...] gut machen", erklärte die Tänzerin im Interview mit RTL.

Für Motsi, die die Challenge offenbar mit spielerischer Raffinesse angeht, zählt ihr Mama-Alltag als heimlicher Trumpf. "Ich bin eine Mama, da muss man ab und zu mal irgendwelche kleinen Lügen erzählen, um das Kind ins Bett zu kriegen", verriet die Profitänzerin mit einem Augenzwinkern. In der aktuellen Ausgabe gehören neben der beliebten Jury unter anderem auch namhafte Prominente wie Wayne Carpendale (48), Charlotte Würdig (46) und Jan Hofer (75) zum Cast. Wer am Ende am besten täuscht oder den wahren Verrätern auf die Schliche kommt, wird sich jedoch erst im großen Finale zeigen.

Schon lange vor ihrer Teilnahme an "Die Verräter – Vertraue Niemandem!" hat die 43-Jährige bewiesen, dass sie Herausforderungen nicht scheut. Ihr Weg zum Erfolg war geprägt von mutigen Entscheidungen und dem ständigen Kampf gegen Vorurteile. Die gebürtige Südafrikanerin, die einst ein Jurastudium zugunsten ihrer Leidenschaft für das Tanzen aufgegeben hatte, musste sich ihren Platz in der deutschen Tanzwelt hart erarbeiten. Sie sah sich unter anderem mit der Ansage konfrontiert, nicht dem Körperideal zu entsprechen – doch das ließ die Power-Frau nicht auf sich sitzen. "Ich kämpfe überall, wo ich kann", betonte sie einst gegenüber RTL.

RTL / Stefan Gregorowius Die Jury von "Let's Dance"

Getty Images Motsi Mabuse, Tänzerin

