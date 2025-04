Flying Uwe findet nach verlorenem Kampf versöhnliche Worte

Der Kampf zwischen den Social-Media-Größen Flying Uwe (38) und Ediz Tasci lockte zahlreiche Fans in die Dortmunder Westfalenhalle und wurde zu einem der Highlights des Abends beim Oktagon 69. Trotz der hitzigen Atmosphäre, die bei Kampfsport-Events oft vorherrscht, zeigten die beiden Kämpfer ein beeindruckendes Maß an Professionalität und Respekt. Ediz, der das Duell für sich entscheiden konnte, und Uwe, der sich als fairer Verlierer präsentierte, sorgten für einen würdigen Abschluss ihres Duells im Käfig. Auf Instagram richtete Uwe im Anschluss sogar versöhnliche Worte an Ediz und lobte dessen Leistung: "Respekt für deine Performance heute, du warst der Bessere."

Dabei hatte es vor dem Event Unstimmigkeiten gegeben, unter anderem wegen eines Streits um das Gewicht und gegenseitiger Sticheleien in den sozialen Medien. Doch am Abend selbst zeigten die Kontrahenten, wie das Miteinander in solchen Situationen aussehen sollte. Im Gegensatz zu den turbulenten Szenen des Hauptkampfes, bei dem es nach dem Sieg von Max Holzer zu einem regelrechten Eklat kam, glänzten Uwe und Ediz mit überaus respektvollem Verhalten nach dem Kampf: Mit Handschlag, freundlichen Worten und einer Umarmung setzten sie ein starkes Zeichen für sportliche Fairness.

Für Uwe, der nicht nur Sportler, sondern auch Unternehmer und Social-Media-Star ist, war dieser Kampf mehr als ein sportlicher Wettstreit. Über die Jahre hat er sich durch seine authentische und humorvolle Art eine große Fangemeinde aufgebaut. Ediz, bekannt als "Der Breite", machte sich einen Namen als Streamer und YouTuber, bevor er im Kampfsport Fuß fasste. Der respektvolle Umgang der beiden dürfte nicht nur bei ihren Fans, sondern auch in der MMA-Szene Eindruck hinterlassen haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / flyinguwe Flying Uwe, Influencer und Sportler

Anzeige Anzeige

Instagram / ediz_tasci Ediz Tasci, Streamer und Sportler

Anzeige Anzeige

Würdet ihr einen Kampf von Flying Uwe live sehen wollen? Unbedingt, da kochen die Emotionen! Auf keinen Fall, das ist zu hart für mich. Ergebnis anzeigen