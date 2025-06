"Race across America": Flying Uwe hat die Hälfte geschafft

Flying Uwe (38) und Ann-Kathrin Bendixen, besser bekannt als "Affe auf Bike", haben beim kräftezehrenden "Race Across America" die Halbzeit erreicht. Das verkündete der sportliche Social-Media-Star in einer Instagram-Story, die er direkt aus dem Sattel heraus aufnahm. Gemeinsam treten die beiden als Zweier-Team bei dem bekannten Rennen an, das sie quer durch die USA führt. Unterstützt werden sie dabei von einem sechsköpfigen Team – darunter prominente Namen wie Fritz Meinecke (36) und Joey Kelly (52). "Oh krass! Das heißt, wir haben die Hälfte geschafft?", freute sich Uwe in seinem Video.

Die körperliche Belastung ist enorm. Flying Uwe verriet, dass er allein an einem Tag über 4000 Kalorien verbrannt habe. Um die Energiereserven wieder aufzufüllen, scherzte er gemeinsam mit Ann-Kathrin über ihre Essensgelüste – woraufhin sie lachend zugab: "Ja, mir fehlt Döner!" Trotz der Strapazen scheint die gute Laune nicht zu fehlen. Die beiden wirken fokussiert und motiviert, auch die zweite Hälfte des Rennens erfolgreich zu meistern. Das RAAM gilt als eines der anspruchsvollsten Radrennen der Welt und erfordert nicht nur körperliche Fitness, sondern auch Teamgeist und mentale Stärke.

Für Uwe und Ann-Kathrin ist das gemeinsame Abenteuer auch eine Gelegenheit, sich noch besser kennenzulernen und ihre Community an diesem außergewöhnlichen Trip teilhaben zu lassen. Ann-Kathrin, die vor allem unter ihrem Online-Namen "Affe auf Bike" bekannt ist, hat sich mit ihrer authentischen und humorvollen Art eine treue Fangemeinde aufgebaut – genauso wie Uwe, der als Fitness- und Lifestyle-Influencer längst eine feste Größe in der Social-Media-Welt ist. Beide eint die Leidenschaft für sportliche Herausforderungen und die Bereitschaft, ihre Komfortzone immer wieder zu verlassen.

Instagram / flyinguwe Flying Uwe vor Start beim RAAM

Instagram / flyinguwe Ann-Kathrin Bendixen und Flying Uwe beim RAAM

Instagram / flyinguwe Flying Uwe (3.v.r.) mit seinem Team beim RAAM

