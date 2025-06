Kampf gegen Hitze & Höhe: Flying Uwe zeigt Tour ungefiltert

Der Startschuss ist gefallen: Für Flying Uwe (38) und sein achtköpfiges Team "No Limits" hat das Race Across America (RAAM) begonnen. Ihr Ziel? In nur neun Tagen die 4.933 Kilometer lange Strecke von der West- zur Ostküste der Vereinigten Staaten erfolgreich zu bewältigen. Auf Instagram ließ Uwe seine Fans direkt an den ersten Eindrücken teilhaben: "Was für ein Start – geile Strecke, krasses Feeling...", berichtete er über den Auftakt. Direkt im Anschluss schrieb er zu einer Bilderstrecke vom Tourstart: "Das Rennen läuft. Unser Ziel: Ankommen."

Wie der Social-Media-Star weiter berichtete, blieb gleich am ersten Tag des Rennens der Team-Wohnwagen im Sand stecken, was die Athleten jedoch nicht aus der Ruhe brachte. "Jetzt heißt’s: Kalorien reinknallen und ready machen für den nächsten Turn!", schrieb Uwe motiviert. Vor wenigen Stunden dann die nächste Herausforderung für Uwe: Bei brennender Hitze von 45 Grad muss er unbarmherzige Anstiege meistern. In einem Video zeigte er sich kämpfend und pustend auf dem Fahrrad. Dazu schrieb er: "Es geht Bergauf und zwar langsam. Aber ich bin auf Kurs. Und ich hör nicht auf."

Für Flying Uwe ist das RAAM ein weiteres Highlight in einer langen Reihe von sportlichen Herausforderungen. Bereits vor der Abreise nach Amerika herrschte hervorragende Stimmung im Team "No Limits", das vom Frankfurter Flughafen aus den Trip antrat. Begleitet wird Uwe von bekannten Freunden und Weggefährten wie Sascha Huber (32), Fritz Meinecke (36) oder Joey Kelly (52).

Anzeige Anzeige

Instagram / flyinguwe Flying Uwe vor Start beim RAAM

Anzeige Anzeige

Instagram / flyinguwe Flying Uwe (3.v.r.) mit seinem Team beim RAAM

Anzeige Anzeige

Instagram / flyinguwe Flying Uwe genießt den Wettbewerb beim RAAM