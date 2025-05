Flying Uwe startet überraschend beim Race Across America

Social-Media-Star Flying Uwe (38) sorgte mit seiner neuesten Ankündigung auf Instagram für Staunen: Neben einer Fotostrecke, in der er mit seinem Fahrrad zu sehen ist, veröffentlichte er einen Kommentar, in dem er seine diesjährige Teilnahme am legendären Race Across America (RAAM) verkündet. Uwe zeigte sich kampfbereit, indem er schrieb: "Ich bin bereit, an meine körperlichen und mentalen Grenzen zu gehen."

Das RAAM gilt als eines der härtesten Ultraradrennen der Welt und führt über mehr als 4.800 Kilometer quer durch die USA. Von Oceanside, Kalifornien, aus durchqueren die Teilnehmer 13 US-Bundesstaaten auf dem Weg nach Atlantic City, New Jersey. Anders als bei der Tour de France gibt es keine Tagespausen, sobald die Zeitmessung begonnen hat. Besonders herausfordernd sind die über 53.000 Höhenmeter, die zu bewältigen sind. Vor Uwe liegen drei gewaltige Gebirgszüge sowie extreme Bedingungen von Wüsten bis hin zu den Great Plains. Die Teilnehmer treten allein oder in Teams an, um sich dieser extremen Belastung zu stellen. Uwe ist sicher: "Es ist die ultimative Herausforderung."

Inzwischen ist Uwe bekannt dafür, sich eine sportliche Herausforderung nach der anderen zu suchen. Zuletzt stellte er sich den Huntern bei Most Wanted und war gegen Ediz Tasci in den MMA-Ring gestiegen. Seine Fans feiern den 38-Jährigen für seinen Mut, am härtesten Radrennen der Welt teilnehmen zu wollen.

Instagram / flyinguwe Flying Uwe posiert mit seinem Fahrrad

Instagram / flyinguwe Flying Uwe strahlt in die Kamera

