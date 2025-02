Flying Uwe und Ediz: Schlagabtausch schon vor MMA-Kampf

Flying Uwe (38) und Ediz Tasci, auch bekannt als "Der Breite", heizen die Stimmung vor ihrem bevorstehenden MMA-Kampf im April ordentlich an. Auf Social Media haben die beiden Kontrahenten schon Wochen vor dem offiziellen Aufeinandertreffen im Oktagon begonnen, sich kleine Seitenhiebe zu verpassen. Zuletzt äußerte sich Ediz nicht nur kritisch zu Uwes Trainingsmethoden, sondern warf ihm auch vor, mehr Wert auf Promo als auf die eigentliche Vorbereitung zu legen. Uwe reagierte prompt mit einem Video auf YouTube und wies die Vorwürfe zurück.

Im aktuellen YouTube-Clip rechnet der Sportler und Social-Media-Star entschieden mit seinem Gegner ab. Dabei lässt er es sich nicht nehmen, Ediz auch ein wenig aufs Korn zu nehmen. So erinnerte Uwe daran, dass Ediz bereits in der Vergangenheit Pressetermine habe sausen lassen, um in Thailand zu trainieren – oder möglicherweise auch Urlaub zu machen. Doch Uwe zeigte sich nicht ausschließlich angreifend, sondern auch versöhnlich: "Ein bisschen Scherz, ein bisschen von der Seite anpicken, das muss auch mal sein", erklärte er gegen Ende des Videos. Zudem wünschte er Ediz eine verletzungsfreie Vorbereitung für ihr großes Duell.

Uwe ist nicht nur für seine sportlichen Erfolge als MMA-Kämpfer, sondern auch für seine charismatische Art auf Social Media bekannt, die ihm eine große Fangemeinde eingebracht hat. Der zweifache Vater hat in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass er sich nicht scheut, kritisch und zugleich humorvoll zu agieren. Ediz hingegen wurde zunächst als Streamer und YouTuber bekannt, bevor er sich dem öffentlichen Kampfsport widmete. Mit seinem neuen Statement könnte er nicht nur eine spannende Fight-Woche eingeläutet haben, sondern auch dafür sorgen, dass der Kampf von einer breiteren Öffentlichkeit verfolgt wird.

Instagram / ediz_tasci Ediz Tasci, Streamer und Sportler

Instagram / flyinguwe Flying Uwe an Silvester 2024/25

Werden die Social Media Follower den Kampf von Flying Uwe und Ediz mehr wegen des Sports oder wegen der Inszenierung verfolgen? Eindeutig wegen der sportlichen Leistung. Hauptsächlich wegen dem ganzen Hype! Ergebnis anzeigen