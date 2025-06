Flying Uwe mit Team auf dem Weg zum Race Across America

Flying Uwe (38) machte sich mit seinem Team "No Limits" auf den Weg zu einem der härtesten Wettkämpfe der Welt: dem Race Across America (RAAM). In seiner Instagram-Story teilte der Social-Media-Star Eindrücke vom Start der Reise, die am Vormittag des 12. Juni am Frankfurter Flughafen begann. "Das Abenteuer beginnt. Ein Team, eine Mission: von Küste zu Küste & nonstop durch Amerika", schrieb Uwe, bevor er mit seinen Mitstreitern, unter anderem Sascha Huber (32), Fritz Meinecke (36) und Joey Kelly (52) ins Flugzeug stieg.

Die Herausforderung des RAAM ist enorm: Neben den fast 5.000 Kilometern Distanz warten auch 35.000 Höhenmeter auf die Athleten. Im Team "No Limits" hat Uwe weitere bekannte Namen aus der Streaming- und Sportwelt versammelt, die sich dieser extremen Aufgabe gemeinsam stellen. So sind auch Survival Mattin, Luke Kelly (24), Ottobulletproof und Ann-Kathrin Bendixen mit dabei. Auf Instagram zeigte Uwe sich voller Vorfreude und mit einer Prise Humor: "Wir machen uns grad auf den Weg nach Kalifornien und dann fahren wir mal eben so 5.000 Kilometer Rad."

Für Uwe ist das RAAM eine weitere sportliche Herausforderung, der er sich mit Begeisterung stellt. Zuletzt begab er sich für die Show "Most Wanted" auf die Flucht durch Deutschland oder stieg für einen großen MMA-Kampf in den Ring. In den sozialen Medien nimmt er seine Fans mit zu den abwechslungsreichen Projekten und gibt einen Einblick in sein Leben als Unternehmer.

ActionPress Luke Kelly mit seinem Vater Joey, Dezember 2016

Instagram / affe_auf_bike Ann-Kathrin Bendixen, Influencerin

