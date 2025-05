Traumatisch: Flying Uwe hüpfte auf seinem toten Vater herum

Flying Uwe (38), der aktuell in der Adventure-Reality-Show "Most Wanted – Wer entkommt?" zu sehen ist, hat bewegende Einblicke in seine Kindheit gewährt. In der RTL-Doku "Meine erste Million" berichtet der Unternehmer von einem bizarren Moment, als er im Kleinkindalter eines Morgens seinen vermeintlich schlafenden Vater auf dem Sofa entdeckte. Für einige Minuten sei er nichtsahnend auf dem reglosen Körper herumgeturnt, bis seine Mutter hinzukam und schockiert feststellte, dass das Familienoberhaupt wohl in der Nacht an einer Überdosis Heroin und Alkohol verstorben war. "Er hatte noch Schaum vor dem Mund", berichtet Uwe, dessen junge Eltern damals beide mit Heroin gedealt haben sollen.

Uwes gesamte Kindheit scheint von den familiären Problemen seiner damals gerade erst volljährigen Eltern geprägt. Besonders die Nachbarschaft der kleinen Familie habe ihn in jungen Jahren deutlich spüren lassen, dass er nicht dazugehören sollte. "Immer, wenn irgendwas war, hieß es: Uwe war das. Uwe ist das Kind von den Drogen-Eltern", beschreibt der heutige Social-Media-Star seine damaligen Erfahrungen in Hamburg-Wilhelmsburg. Trotz dieser schwierigen Ausgangslage fand er ab seinem 14. Lebensjahr im Kampfsport etwas Halt – und letztendlich auch sein Ticket in ein besseres Leben. 2007 startete er einen florierenden YouTube-Kanal, auf dem er sich vor allem den Themen Sport und Fitness widmete. Später feierte er mit den Marken Smilodox und Neosupps auch große finanzielle Erfolge: Mit 28 Jahren hatte Uwe bereits seine erste Million auf dem Konto.

Interessanterweise sieht Uwe heute deutliche Verbindungen zu seinem leiblichen Vater, den er so früh verlor – obwohl er sich lange Zeit komplett von seiner familiären Vergangenheit abgrenzen wollte. Sein Vater, dessen Vorname an ihn weitergegeben wurde, hatte ebenfalls ein Interesse am Kampfsport, was Uwe durch ein altes Video herausfand. "Ich gehe davon aus, dass mein Vater genau den gleichen Weg wie ich gehabt hätte", reflektiert der 38-Jährige. Es scheint, als wolle er dem nicht gelebten Traum seines Vaters nachträglich Leben einhauchen – mit eigener Handschrift und voller Energie. Rund 1,4 Millionen Fans auf YouTube begleiten ihn dabei weiterhin gespannt.

Anzeige Anzeige

Instagram / flyinguwe Flying Uwe, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / flyinguwe Flying Uwe, 2014