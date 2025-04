Krass: Pierce Brosnans Frau Keely hat ordentlich abgenommen

Pierce Brosnan (71) und seine Ehefrau Keely Shaye Smith (61) zogen bei der Premiere des Films "MobLand" am Montagabend in New York alle Blicke auf sich. Der Schauspieler und seine Partnerin, die bereits seit über zwei Jahrzehnten verheiratet sind, erschienen Hand in Hand auf dem roten Teppich und zeigten sich verliebt wie eh und je. Während Pierce in einem schicken kobaltblauen Anzug mit silberner Krawatte glänzte, war es Keely, die mit ihrem Look besonders für Aufsehen sorgte. Die Journalistin präsentierte sich in einem schwarzen Spitzen-Minikleid, das ihre schlanke Silhouette betonte und ihre beachtliche Gewichtsabnahme zur Geltung brachte.

Die Premiere markierte nicht nur einen glamourösen Auftritt des Paares, sondern unterstrich einmal mehr die tiefe Verbindung zwischen den beiden. Keelys optische Transformation wurde von vielen bewundert – wie unter anderem Daily Mail berichtet, soll sie rund 45 Kilogramm abgenommen haben. Dass die beiden miteinander harmonieren, zeigte sich auch auf dem roten Teppich, wo sie fröhlich posierten und immer wieder liebevolle Blicke austauschten. Erst kürzlich hatte Pierce gegenüber Fox News verraten, was das Geheimnis ihrer langjährigen Ehe sei: "Wir mögen uns sehr und lieben uns sehr." Zudem betonte er, dass es der gemeinsame spirituelle Weg sei, einander durch alle Veränderungen des Lebens zu begleiten – sei es äußerlich oder innerlich.

Pierce und Keely sind seit vielen Jahren ein Vorbild für eine beständige und liebevolle Ehe in der oftmals schnelllebigen Welt Hollywoods. Ihre Verbindung begann bereits in den 1990er Jahren, bevor sie 2001 in Irland heirateten und zwei gemeinsame Söhne, Dylan und Paris, bekamen. Keely hat über die Jahre hinweg immer wieder für ihre Selbstsicherheit und natürliche Ausstrahlung Bewunderung geerntet. Im Interview mit Vogue betonte sie, dass sie ihre Kurven zu schätzen wisse und sich nicht verstelle, um anderen zu gefallen. Pierce unterstützte sie dabei stets, wie er selbst sagte: "Ich liebe jede Form an meiner Frau." Ihr jüngster Auftritt auf dem roten Teppich unterstrich erneut, warum das Paar als eines der beliebtesten in der Filmbranche gilt.

Getty Images Keely Shaye Smith und Pierce Brosnan im Juli 2018

Getty Images Keely Shaye Smith und Pierce Brosnan im Jahr 1999

