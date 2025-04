Prinz Harry in Europa: Herzogin Meghan genießt NYC-Ausflug

Während Prinz Harry (40) überraschend die Ukraine besuchte, um sich mit Verletzten des aktuellen Krieges zu treffen, verbrachte Herzogin Meghan (43) einen glamourösen Abend in New York City. Am Donnerstagabend wurde sie in Begleitung von Freunden in der Polo Bar gesichtet, wo sie sich vor einem Broadway-Besuch eine Mahlzeit gönnte. Wie auf Aufnahmen, die Page Six vorliegen, festgehalten ist, trug die frühere Schauspielerin dabei einen eleganten Look, bestehend aus einer schwarzen Bluse, einem bodenlangen Hahnentritt-Rock von Carolina Herrera und passenden Stilettos. Nach dem Essen fuhr sie in einer gut abgesicherten Fahrzeugkolonne zum Majestic Theatre, wo sie sich das Musical "Gypsy" mit Audra McDonald (54) in der Hauptrolle ansah.

Meghan schien ihren Abend vollkommen ungestört genießen zu können. Obwohl Sicherheitsvorkehrungen verstärkt worden waren, blieb sie während der Vorführung unbemerkt. Showgäste berichteten gegenüber Page Six, dass sie keinerlei Ahnung hatten, dass die Herzogin unter ihnen war. Audra McDonald, die die Hauptrolle in der Show spielt und bereits sechs Tony Awards gewonnen hat, gilt als Unterstützerin von Meghan. Bereits 2023 sprach sie in einem Interview bewundernd über die ehemalige Suits-Darstellerin und lobte ihre Stärke: "Ich weiß nicht, wie sie es schafft, mit so viel Anmut, Stärke und Zielstrebigkeit durch diese Welt zu gehen, angesichts der unerträglichen Menge an Hetze und Hass, der sie ausgesetzt ist, aber sie tut es. Ich wünschte, das müsste sie nicht." Ob Meghan und Audra nach der Aufführung miteinander gesprochen haben, ist jedoch nicht bekannt.

Währenddessen war Prinz Harry, der Gründer der Invictus Games, in Europa tätig. Nach einem Gerichtstermin in London flog der Herzog von Sussex unangekündigt in die Ukraine, wo er das Superhumans Center besuchte, eine Einrichtung für die Rehabilitation von Kriegsverletzten. Dort traf er sowohl Patienten als auch medizinisches Fachpersonal und tauschte sich mit Natalia Kalmykova, der ukrainischen Ministerin für Veteranenangelegenheiten, aus.

Getty Images Herzogin Meghan im Dezember 2024

Getty Images Prinz Harry, britischer Royal

