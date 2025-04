Prinz Harry erneut nicht zu "Trooping the Colour" eingeladen

Prinz Harry (40) wird bei den diesjährigen Feierlichkeiten zu Trooping the Colour erneut nicht vom Balkon des Buckingham Palastes winken. Diese Information teilte der britische Royal-Experte Russell Myers auf Instagram und berichtete, dass der jüngere Bruder von Prinz William (42) damit in diesem Jahr zum insgesamt vierten Mal nicht auf der Gästeliste stehe. An der Seite von König Charles (76) und Königin Camilla (77) werden nur Prinz William, Prinzessin Kate (43) und ihre drei Kinder Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) erwartet. An Harrys Ehefrau Meghan (43) sowie die gemeinsamen Kinder Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) gingen hingegen ebenfalls keine Einladungen raus.

Als Grund für die fehlende Einladung wird der langjährige Streit zwischen Prinz Harry und der Königsfamilie gehandelt, der seit dem "Megxit" vor fünf Jahren immer wieder für Schlagzeilen sorgt. Während König Charles aktuell mit Königin Camilla einen Staatsbesuch in Italien unternimmt, soll Harry Berichten zufolge die Abwesenheit der beiden für einen Besuch in London genutzt haben. So scheinen die Gräben zwischen den beiden Lagern immer tiefer zu werden, anstatt – wie von vielen Fans erhofft – mit der Zeit wieder zu verschwinden. Insbesondere Harrys kritisches Buch "Spare" sowie die Netflix-Dokuserie des Paares hatten in der Vergangenheit die Spannungen innerhalb der Familie nochmals verstärkt.

Prinz Harry war jahrelang fester Bestandteil der royalen Familie und ein beliebtes Gesicht bei offiziellen Anlässen – darunter auch bei der Militärparade "Trooping the Colour". Als jüngerer Sohn von Prinzessin Diana (✝36) und König Charles galt er lange als beliebter Rebell innerhalb der Monarchie. Mit seinem Rückzug und seinem neuen Leben in Kalifornien hat er sich jedoch immer weiter von den Royals entfernt. Trotz seiner Autobiografie und mehrfachen Interviews, in denen er offen über seine Sicht der Dinge sprach, scheint eine Versöhnung mit der Familie in weiter Ferne. Was bleibt, sind Erinnerungen an frohe Kindheitstage, bei denen Harry und William Seite an Seite vom Balkon winkten – ein Bild, das es wohl so bald nicht wieder geben wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Die britischen Royals beim Trooping the Colour 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry, Prinz William und Queen Elizabeth II. bei Trooping the Colour 2003

Anzeige Anzeige