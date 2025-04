"Rambo"-Regisseur Ted Kotcheff ist mit 94 Jahren verstorben

Ted Kotcheff, der gefeierte Regisseur hinter einer Reihe ikonischer Filme, ist im Alter von 94 Jahren verstorben. Die traurige Nachricht wurde von seinem Sohn Thomas Kotcheff gegenüber TMZ bestätigt. Ted starb am Freitagabend friedlich im Kreise seiner Familie in einem Krankenhaus in Nuevo Nayarit, Mexiko. Die genaue Todesursache wurde bisher nicht bekannt gegeben. Ted war vor allem für seine Arbeiten in Hollywood bekannt – besonders seine Regie beim Actionklassiker "First Blood" aus dem Jahr 1982, in dem Sylvester Stallone (78) erstmals in die Rolle des legendären John Rambo schlüpfte, machte ihn weltberühmt.

Neben "First Blood" führte Ted in vielen weiteren namhaften Kinohits Regie. Dazu zählen "Fun with Dick and Jane" von 1977 mit Jane Fonda (87) und George Segal (✝87) sowie das Kriegsdrama "Uncommon Valor", in dem Gene Hackman (✝95) die Hauptrolle spielte. Doch sein unumstrittenes Talent beschränkte sich nicht nur auf das Kino: So produzierte er ganze 13 Staffeln der berühmten Erfolgsserie "Law & Order: Special Victims Unit".

Über die Jahrzehnte hinweg hinterließ er bleibende Spuren in der Film- und Fernsehlandschaft. Auch sein Privatleben war von vielen glücklichen Momenten geprägt: Der Kanadier lebte mit seiner Ehefrau Laifun in Beverly Hills. Die beiden bekamen die gemeinsame Tochter Alexandra und Sohn Thomas Kotcheff, der den berühmten Soundtrack für dem mehrfach ausgezeichneten Blockbuster "Oppenheimer" komponierte. Aus seiner vorherigen Ehe mit Filmstar Sylvia Kay hatte der Filmemacher zudem drei weitere Kinder – zwei Söhne und eine Tochter.

Sylvester Stallone, Schauspieler

Ted Kotcheff, Filmproduzent

