"Mr. & Mrs.": Michael Trevino hat seine Bregje geheiratet

Michael Trevino (40) hat den Bund fürs Leben geschlossen! Der Vampire Diaries-Star und das niederländische Model Bregje Heinen haben sich bei einer romantischen Zeremonie im Freien das Jawort gegeben. Bregje macht die freudige Neuigkeit mit einem rührenden Post auf Instagram publik, in dem sie eine Serie bezaubernder Fotos von diesem besonderen Tag teilt. "Mr. & Mrs. Trevino. 20.06.2025", fügt die frisch Angetraute hinzu. Während Michael einen eleganten schwarzen Smoking trug, betonte Bregjes seidenes Hochzeitskleid mit Spitze und einem langen Schleier ihre natürliche Schönheit. Umgeben von Freunden und Familie erlebten die beiden einen unvergesslichen Beginn ihres Ehelebens.

Zahlreiche prominente Kollegen lassen es sich nicht nehmen, dem frisch getrauten Paar ihre Glückwünsche auszusprechen. Zu den ersten, die ihre Freude in den Kommentaren bekunden, gehören Claire Holt (37), die schreibt: "Ich freue mich so für euch", sowie Pretty Little Liars-Darsteller Tyler Blackburn (38). Auch Natalie Kuckenburg (24), die Partnerin von Michaels einstigem "The Vampire Diaries"-Co-Star Paul Wesley (42), schloss sich den guten Wünschen an.

Rund eineinhalb Jahre waren die Frischvermählten verlobt. Die glückliche Nachricht, dass sie einander heiraten wollen, machten sie im Januar 2024 bekannt – da war der Antrag bereits rund einen Monat her. Der Tyler-Lockwood-Darsteller ging nämlich am 24.12.2023, passend zum Fest der Liebe, vor seiner Liebsten auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Der große Diamantklunker, den Michael Bregje zur Verlobung an den Finger steckte, wird nun mit einem funkelnden Ehering ergänzt.

Instagram / bregjeheinen Bregje Heinen und Michael Trevino, Oktober 2024

Getty Images Bregje Heinen und Michael Trevino, Oktober 2022

Instagram / bregjeheinen Bregje Heinen und Michael Trevino, Model und Schauspieler