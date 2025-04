So schön präsentiert Olivia Culpo ihren wachsenden Babybauch

Olivia Culpo (32) hat mit einem intimen Schwarz-Weiß-Porträt auf Instagram ihren wachsenden Babybauch in Szene gesetzt. Die Schönheitskönigin erwartet ihr erstes Kind mit Ehemann Christian McCaffrey (28), dem NFL-Star, den sie erst im Juni 2024 in Rhode Island geheiratet hat. Auf dem Foto trägt Olivia eine locker geöffnete Strickjacke und Shorts, ihr Bauch bleibt dabei unbedeckt. In den Begleittext fügte sie lediglich drei Emojis – einen sprießenden Pflanzentrieb, eine Uhr und ein rotes Herz – hinzu. Auch ihr geliebter Hund, Oliver Sprinkles, ist Teil ihrer Schwangerschaftsreise und wartet gespannt auf den kleinen Nachwuchs.

Bereits zuvor hatte Olivia offen über Schwierigkeiten in der Schwangerschaft gesprochen. Anfangs musste sie sich mit gesundheitlichen Problemen wie einer Lungenentzündung und einem sogenannten subchorionischen Hämatom auseinandersetzen – einem Blutgerinnsel in der Gebärmutter, das sie sogar ins Bett zwang. "Ich war zwei Wochen krank und dann komplett vier Wochen auf Bettruhe", verriet sie in einem TikTok-Video. Trotz der Komplikationen gab es aber gute Nachrichten: Ihrem Baby geht es gut, wie Olivia selbst bestätigte. Mit emotionalen Aufnahmen zeigte sie in ihrer Story auch Hund Oliver Sprinkles, der spürbar sensibel auf ihren Zustand reagierte und während der schwierigen Zeit nicht von ihrer Seite wich.

Olivia, die 2012 zur Miss Universe gekürt wurde, und Christian sind seit 2019 ein Paar. Ihr Weg zu einer gemeinsamen Familie hat im April 2023 mit einem romantischen Antrag begonnen. Neben ihrer Karriere als Model und Influencerin schwärmt Olivia oft von ihrem familiären Glück und teilt Einblicke in ihr Leben mit ihren über fünf Millionen Followern. Hund Oliver, ein treuer Begleiter durch dick und dünn, hat dabei eine besondere Rolle eingenommen. "Er liegt von Anfang an schon auf meinem Bauch. Er wusste genau, dass ich ihn brauche", schrieb sie. Jetzt scheint das Paar voller Vorfreude auf die Ankunft ihres ersten Kindes zu blicken.

Anzeige Anzeige

Instagram / oliviaculpo Christian McCaffrey, Olivia Culpo und Hund Oliver, November 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo im März 2025

Anzeige Anzeige