Olivia Culpo und Christian erwarten ihr erstes Kind zusammen

Olivia Culpo (32) und ihr Ehemann Christian McCaffrey (28) erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs! Das bestätigt das Model nun mit zwei verschiedenen Beiträgen auf ihrem Instagram-Account. Erst teilt sie zwei Fotos von sich in einem hellen Kleid, das ihr wallend um den Körper fällt. Dabei liegt ihre rechte Hand sanft um ihren Babybauch herum und sie guckt herausfordernd in die Kamera. Ähnlich entschlossen sieht sie anscheinend auch ihrer Schwangerschaft entgegen, denn sie betitelt die Porträts: "Nächstes Kapitel, Mutterschaft."

Dazu teilt Olivia außerdem einige Filmaufnahmen von sich und ihrem Partner. Darin laufen sie gemeinsam über ein Feld, Hand in Hand stehen sie mitten auf einer Wiese oder posieren im Sonnenlicht. Obendrein gibt der Clip auch Einblicke in das Schwangerschaftsshooting – auch Christian posierte mit seiner Frau für die professionellen Aufnahmen. Sie halten sogar einige Ultraschallbilder in die Kamera und grinsen sich überglücklich und verliebt an. Da Olivias Babybauch schon recht rund ist, kann man allerdings nur vermuten, wie lange die beiden Turteltauben dieses süße Geheimnis schon mit sich herumgetragen haben. Bisher haben sie keine weiteren Details dazu verraten.

Erst im Juli des vergangenen Jahres gingen Olivia und Chris den Bund der Ehe ein. Ihre Hochzeiten feierten sie erst standesamtlich und einige Tage später noch einmal bei einer großen, luxuriösen Feier auf einem Anwesen in Rhode Island. Monate später zogen sie in ein neues Haus – und zwar ganz zufällig gehörte das früher mal der Filmlegende George Clooney (63). Wie TMZ damals berichtete, hat das neue Eigenheim der beiden genügend Platz für noch viele weitere Babys des Hollywood-Paares: Insgesamt sechs Schlafzimmer, ein riesiges Grundstück und sogar ein eigener Pool gehören zu dem Anwesen dazu.

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und ihr Verlobter Christian McCaffrey

Instagram / oliviaculpo Christian McCaffrey und Olivia Culpo im September 2023

