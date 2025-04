Darum traut sich Ed Sheeran keine Super-Bowl-Show zu

Ed Sheeran (34) verrät in einem Interview, warum er sich nicht vorstellen könne, die berühmte Halbzeitshow des Super Bowls zu headlinen. Der britische Sänger erklärt im Podcast "Call Her Daddy", es habe vor rund zehn Jahren Gespräche gegeben, ob er als Gast eines anderen Künstlers auftreten würde. Doch auf eine Hauptrolle bei dem Mega-Event könne Ed sich nicht einlassen. "Ich denke, englische Künstler haben nicht unbedingt das gewisse Etwas für so etwas. Mich auf die Bühne zu stellen und Songs wie "The A Team" oder "Perfect" zu spielen – nein, ich glaube, das will niemand sehen", erklärt er offen.

Die Halbzeitshow des Super Bowls gehört zu den begehrtesten Bühnen weltweit und wurde in den letzten Jahren von Acts wie Rihanna (37), Beyoncé (43) und Shakira (48) dominiert. Anders als diese Künstlerinnen, die oft auf spektakuläre Tanzperformances und riesige Bühnenbilder setzen, sieht sich Ed nicht als Entertainer, der für solche extravaganten Shows gemacht ist. "Ich kann mir mich einfach nicht in dieser Rolle vorstellen", bekräftigt der Sänger im Gespräch mit der Podcast-Moderatorin Alex Cooper (30). Dabei gesteht er aber, dass er nicht komplett abgeneigt sei: Als Gast eines anderen Musikers, der die Hauptverantwortung trage, könne er sich eine kleinere Rolle durchaus vorstellen.

Ed ist für seine Bescheidenheit bekannt und legt stets Wert darauf, authentisch zu bleiben. Der zweifache Vater, der fast immer allein mit einer Akustikgitarre auftritt, sticht bewusst aus der oft überinszenierten Welt des Pops heraus. In einem früheren Interview gestand er gegenüber ABC News, dass Musik für ihn vor allem von Emotionen und Nähe lebe – weniger von großem Spektakel. Diese Bodenständigkeit scheint auch ein Grund dafür zu sein, warum er das Rampenlicht eher meidet. Trotz seiner Zurückhaltung ist Ed einer der erfolgreichsten Künstler mit einem immensen Einfluss auf die Musikindustrie.

Getty Images Ed Sheeran, Sänger

