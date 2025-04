Ed Sheeran errichtete private Kneipe auf seinem Grundstück

Ed Sheeran (34) hat sich einen lang gehegten Traum erfüllt und einen ganz besonderen Rückzugsort in seinem Zuhause in England geschaffen: eine private Kneipe im Garten seines Anwesens. Wie der Sänger im Podcast "Call Her Daddy" von Alex Cooper (30) verriet, ließ er sich bei der Einrichtung von genau dem Pub inspirieren, den er als Teenager regelmäßig mit Freunden besuchte, um "Dampf abzulassen". Kurzerhand habe Ed dafür eine alte Kneipentheke auf eBay gekauft und mit einigen geschickten Handgriffen die ohnehin vorhandene Scheune auf seinem Grundstück in seinen neuen Wohlfühlort verwandelt. Das Privatlokal trage nun den besonderen Namen "Lancaster Lock" – eine Hommage an die Geburtsnamen seiner Mutter und Schwiegermutter.

Die "Lancaster Lock"-Bar ist Teil eines größeren Wohnprojekts: Ed hat sich auf seinem Anwesen in Suffolk, England, inzwischen beinahe ein kleines Dorf errichtet. Neben der Bar gibt es dort unter anderem auch eine Kapelle, in der private Anlässe gefeiert werden können. Ergänzt wird die Location durch ein beeindruckendes Tunnelsystem, in welchem der Musiker einen Kinoraum und einen speziellen Hörraum eingerichtet hat. Für besondere Anlässe versammele sich Ed jetzt jedoch mit Freunden und Familienmitgliedern am liebsten in der stimmungsvollen Atmosphäre seiner Kneipe. Besonders schätze er die Privatsphäre, die ihm dieser Rückzugsort bietet: "Manchmal möchte man einfach Momente mit seiner Familie verbringen, ohne dass man dabei gefilmt wird", erklärte er im Podcast.

Eds Anwesen, das von den Nachbarn liebevoll "Sheeranville" genannt wird, strahlt eine ganz besondere Atmosphäre aus, die der Musiker nicht nur für sich allein behalten möchte. Erst kürzlich bot er seine private Kapelle als romantische Kulisse für die Hochzeit eines engen Mitarbeiters an – eine Geste, die zeigt, wie großzügig und nahbar der Superstar bis heute geblieben ist. Das weitläufige Grundstück erstreckt sich über mehr als 16 Hektar und beherbergt neben der Kapelle nicht nur luxuriöse Wohn- und Unterhaltungsräume, sondern auch eine Pferdekoppel sowie eine eigene Privatstraße, die für zusätzlichen Charme und Privatsphäre sorgen. Trotz allem Luxus bewahrt das Anwesen damit eine ländliche Ruhe, die Ed offenbar den idealen Rückzugsort bietet, um sich zu entspannen und kreativ zu entfalten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ed Sheeran, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Ed Sheeran im Dezember 2021

Anzeige Anzeige