Ed Sheeran stellt seine Kapelle für Hochzeiten zur Verfügung

Auf seinem Anwesen in Suffolk hat Ed Sheeran (34) erstmals eine Hochzeit in seiner eigens erbauten Kapelle abgehalten. Wie der Musiker, der Hits wie "Perfect" und "Thinking Out Loud" hervorgebracht hat, in einem Interview laut Daily Mail verriet, durfte sein Sicherheitsmitarbeiter dort den Bund fürs Leben schließen. Das bootförmige Gebäude auf seinem 65 Hektar großen Grundstück in der Nähe von Framlingham bietet Platz für bis zu 50 Personen und ist ein privater Ort für besondere Momente. "Ich wollte es auch anderen Leuten ermöglichen, sich daran zu erfreuen", erklärte der Sänger und fügte hinzu, dass diese erste Zeremonie eine "wirklich schöne" Erfahrung gewesen sei.

Ursprünglich hatte Ed Sheeran 2018 vor, vor seiner Hochzeit mit Cherry Seaborn (32) eine Kapelle für ihre Trauung errichten zu lassen. Sein Plan, einen 15 Meter hohen Turm im sächsischen Stil zu bauen, stieß jedoch auf Gegenwehr seitens der örtlichen Behörden, die negative visuelle Auswirkungen befürchteten. Schließlich erhielt er die Genehmigung für eine kleinere Version, die mit einem spiralförmigen Treppenaufgang und einer Grabkammer ausgestattet ist. Die Kapelle wurde als Rückzugsort für Gebete, Erholung und private Momente für die Familie des Stars konzipiert und ist mittlerweile ein fester Bestandteil von "Sheeranville", wie die Nachbarn das Anwesen nennen.

Ed Sheeran ist bekannt dafür, sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Die Entscheidung, eine Kapelle auf seinem Grund zu errichten, spiegelt diesen Wunsch nach Intimität wider. Seit seiner Kindheit, die er zum Teil in derselben Region verbrachte, ist ihm das Landleben und die Nähe zu seinen Wurzeln besonders wichtig. Ed, der inzwischen Vater von zwei Töchtern ist, betont immer wieder, wie wichtig es ihm ist, Momente mit seinen Liebsten in ungestörter Umgebung genießen zu können. "Es gibt einfach gewisse Augenblicke, die man nur mit den engsten Menschen teilen möchte", erklärte er.

Getty Images Ed Sheeran, Sänger

Getty Images Ed Sheeran im Mai 2023 in New York in den SiriusXM Studios

