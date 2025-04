Frank Buschmann zieht sich aus den sozialen Medien zurück

Frank Buschmann (60) hat angekündigt, sich vorerst aus den sozialen Medien zurückzuziehen. Der Moderator, der vor allem für seine unverblümten und authentischen Kommentare bekannt ist, teilte seine Entscheidung mit seinen Fans auf Instagram. In einem ausführlichen Statement erklärte er, dass ihn die Informationsflut und die teils harten Diskussionen in den sozialen Medien zunehmend belasten würden. Zwar schätze er die vielen positiven Nachrichten seiner Community, doch gestand er, dass gerade die "Freund oder Feind"-Mentalität vieler Nutzer ihm zu schaffen mache. "Ich lasse mich von dem Wahnsinn an Informationsflut zu sehr beeinflussen, das tut mir nicht gut", schrieb er und ergänzte, dass er seine Bildschirmzeit zukünftig deutlich reduzieren wolle.

Dieser Schritt kommt nicht überraschend, da Frank bereits vor einigen Monaten eine berufliche Auszeit angekündigt hatte. In seinem Podcast "Lauschangriff" und auch in einem Statement auf Instagram hatte der Sportkommentator berichtet, dass ihn die vielen Jahre in der Öffentlichkeit zunehmend ausgelaugt hätten. Seitdem scheinen für ihn Entschleunigung und Besinnung auf persönliche Werte Priorität zu haben. Twitter und Facebook habe er schon längst hinter sich gelassen, und TikTok sei nie Teil seines Lebens gewesen, wie er in seinem neuen Statement verdeutlichte.

Frank betonte allerdings, dass er sich nicht komplett aus der Öffentlichkeit verabschieden werde. "Ganz werde ich hier nicht abhauen, dafür hab ich dann doch zu viel 'Sendelust'!", schrieb er augenzwinkernd. Bereits in seinem letzten Instagram-Post zeigte er sich entspannt bei einem Spaziergang mit seinem Hund, eine Abkehr vom hektischen Alltag, die offensichtlich gut tut. Mit seiner Entscheidung zeigt Frank, dass auch prominente Gesichter ihre Grenzen ziehen dürfen – ein Schritt, der ihm und seinem Wohlbefinden sicher zuträglich sein wird.

Anzeige Anzeige

Instagram / buschibuschmann Frank Buschmann, Moderator

Anzeige Anzeige

Instagram / buschibuschmann Frank Buschmann, Fußball-Kommentator

Anzeige Anzeige