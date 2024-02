Zu viel Druck? Frank Buschmann teilt sehr ernstes Statement

Er gibt einen tiefen Einblick in sein Seelenleben. Frank Buschmann (59) ist seit vielen Jahren ein bekanntes Gesicht in der deutschen TV-Branche. Er ist als Kommentator diverser Sportereignisse sowie als Moderator von Ninja Warrior tätig. Der Sportreporter verriet überraschenderweise im Dezember, dass er eine Pause von seiner Arbeit einlegen wolle. Jetzt meldet sich Frank mit äußerst nachdenklichen Zeilen zu Wort.

Auf seinem Instagram-Profil teilte der 59-Jährige ein langes Statement, in dem er Folgendes thematisiert: "Ich spüre [...], dass diese 30 Jahre in der Öffentlichkeit unglaublich Energie gezogen haben. [...] Ich spüre, dass mir das nicht guttut. Auf der anderen Seite habe ich immer noch den Drang, Dinge auszuprobieren und etwas zu bewegen." Frank erklärte, dass er viel nachdenke und daher einen Entschluss gefasst habe. "Ich nehme mir jetzt eine längere Auszeit und werde genug Zeit und genug tolle Menschen haben, die mir helfen, einen Weg zu finden, der Spaß macht", kündigte er seinen Fans an.

Dieses Eingeständnis teilt er mit seinen Fans, nachdem er bereits in seinem Podcast "Lauschangriff" erklärt hatte, eine Auszeit einzulegen. Frank hat auch den Super Bowl am 11. Februar nicht kommentiert. "Da ich tatsächlich komplett am Limit bin und mir das eingestehen muss, dass ich wirklich aufgefressen bin von den letzten drei, vier Monaten dieses Arbeitsjahres – aus vielerlei Gründen", erklärte er seinen Zuhörern.

Instagram / buschibuschmann Frank Buschmann im Mai 2022

Instagram / buschibuschmann Frank Buschmann, Sportkommentator

Instagram / buschibuschmann Frank Buschmann, Fußball-Kommentator

