Zwangspause: Frank Buschmann ist gesundheitlich am Ende!

Frank Buschmann (59) muss vor dem Jahresende die Notbremse ziehen. Der TV-Kommentator ist vielen Fußballfans eine geläufige Stimme. Denn im Laufe seiner Karriere kommentierte er schon so manch spannende Fußballpartie wie beispielsweise den deutschen El Clásico FC Bayern München gegen Borussia Dortmund. Zudem präsentiert der gebürtige Bottroper auch regelmäßig NFL-Übertragungen. Doch damit ist nun erstmal Schluss: Buschi geht es zu schlecht!

In seinem Podcast "Lauschangriff" gesteht Frank nun, dass er beruflich erstmal kürzertreten muss. Auch das Kommentieren des Super Bowls am 11. Februar muss er absagen – es geht nicht anders. "Da ich tatsächlich komplett am Limit bin und mir das eingestehen muss, dass ich wirklich aufgefressen bin von den letzten drei, vier Monaten dieses Arbeitsjahres – aus vielerlei Gründen", erklärt der 59-Jährige. Er fühle sich "alle, kaputt und müde".

Frank habe sich schweren Herzens gegen die Übertragung des Super Bowls entschieden. Nicht nur habe er im Januar und Februar mit anderen Projekten zu viel tun, sondern auch das Klima in der Wüste Nevadas würde ihm einfach zu viel werden. Wer stattdessen das Sport-Spektakel kommentieren wird, ist noch unklar.

Anzeige

Instagram / buschibuschmann Frank Buschmann im Januar 2023

Anzeige

Getty Images Travis Kelce mit seinem Bruder Jason vorm Super Bowl, Februar 2023

Anzeige

Instagram / buschibuschmann Frank Buschmann im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de