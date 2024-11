Das wünscht sich Frank Buschmann zu seinem 60. Geburtstag

Frank Buschmann (60) feiert heute seinen 60. Geburtstag. Der Moderator ist vor allem durch seine leidenschaftliche und ehrliche Art bekannt, mit der er Sportarten aller Art kommentiert. Doch in seinem fortgeschrittenen Alter möchte er einen Gang zurückschalten. "Ich werde dieses Jahr 60 und befinde mich in einer Phase meiner beruflichen Karriere, wo ich mich auf einige Leuchttürme konzentrieren möchte, die auch zu meinen persönlichen Prioritäten passen", offenbart in einem Bild-Interview. Aus diesem Grund habe er auch schon im Frühjahr aufgehört, die NFL für den Sender RTL zu begleiten.

Dass Frank wegen seines vollen Terminkalenders unter Strom stand, verriet er seinen Fans schon im Februar dieses Jahres auf Instagram. "Ich spüre [...], dass diese 30 Jahre in der Öffentlichkeit unglaublich Energie gezogen haben. [...] Ich spüre, dass mir das nicht guttut", gab der Fernsehstar zu. Nach reiflicher Überlegung entschied er schon damals: "Ich nehme mir jetzt eine längere Auszeit und werde genug Zeit und genug tolle Menschen haben, die mir helfen, einen Weg zu finden, der Spaß macht."

Seine Freizeit verbringt der 60-Jährige am liebsten mit seiner Familie und Hündin Pebbles. Die Labrador-Dame begleitet Buschi seit mehreren Jahren und er teilt häufig Einblicke in ihr chaotisches Zusammenleben auf Social Media. Zu einem niedlichen Clip, in dem der Reporter mit der Vierbeinerin tobte, schrieb er im September: "Sie gibt so viel und lässt mich fast allen Irrsinn der Menschen innerhalb einer Minute vergessen."

Instagram / buschibuschmann Frank Buschmann, Fußball-Kommentator

Instagram / buschibuschmann Frank Buschmann und Pebbles, September 2024

