Frank Buschmann hört als Football-Kommentator bei RTL auf

Momentan verändert sich viel in der deutschen Fernsehlandschaft. Nach Elton (53) wird nun auch Frank Buschmann (59) einen seiner Moderationsjobs räumen und als NFL-Kommentator bei RTL aufhören. Wie Bild berichtet, steigt der Sportreporter allerdings freiwillig aus. "Ich habe in den letzten Wochen und Monaten viel nachgedacht, in mich hineingehört und mich letztlich dazu entschieden, meinen Vertrag bei RTL NFL nicht mehr zu verlängern", offenbart Buschi. Er hatte von Anfang an einen Jahresvertrag mit dem Sender, sodass sein Ausstieg keine große Überraschung darstellen dürfte.

Anstelle von American Football wolle sich Frank auf die Projekte konzentrieren, die ihm am meisten bedeuten. Trotzdem sei er stolz, die NFL in Deutschland populärer gemacht zu haben: "Wir haben in unserer ersten NFL-Saison ganz viele neue Menschen für diesen tollen Sport begeistert", freut sich der Kommentator. Dem Sender RTL bleibt der ehemalige Basketballspieler treu, er wolle nur andere Prioritäten setzen. "Das Motto dabei lautet: 'Weniger ist mehr'", meint der 59-Jährige. Seine Fans dürfen sich aber weiterhin auf seine Moderation bei "Top Dog Germany" und Ninja Warrior Germany freuen.

Frank scheint mit seiner Entscheidung kürzerzutreten, auf seine eigene psychische Gesundheit zu achten. Vor wenigen Monaten meldete sich der beliebte Moderator mit einem ernsten Statement bei seinen Followern auf Instagram. "Ich spüre [...], dass diese 30 Jahre in der Öffentlichkeit unglaublich Energie gezogen haben. [...] Ich spüre, dass mir das nicht guttut", öffnete sich der Familienvater seinen Fans. Außerdem kündigte er schon damals an, sich bald eine Auszeit nehmen zu wollen.

Instagram / buschibuschmann Frank Buschmann, Fußball-Kommentator

