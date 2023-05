Ausgeplaudert: Frank Buschmann kommentiert wieder Football

Frank Buschmann (58) offenbart sein Comeback! Nachdem der ehemalige Basketballprofi seine Sportkarriere mit 20 Jahren beendet hatte, startete er als Kommentator durch – vorerst beim Basketball und wenig später auch beim Fußball. Auch ProSiebenSat.1-Football moderierte Buschi jahrelang, wechselte 2017 jedoch zu RTL. Seit Längerem rätselten die Fans des Moderators, ob er wieder Football kommentieren wird. Jetzt verplapperte sich sein TV-Kollege Jan Stecker und brachte Licht ins Dunkle.

Im "NFL-Deutschland"-Podcast plauderte Jan gemeinsam mit dem Ex-NFL-Profi Markus Kuhn über die Football-Spiele. Dabei fragte Markus, ob er gerne mehr Spiele live kommentieren würde. Daraufhin plapperte Jan unüberlegt aus: "Ich lasse das auch gerne die anderen Jungs machen, die jüngeren oder vielleicht Buschi – ach so, darf ich ja gar nicht sagen, oder?" Die Männer waren sich eigentlich einig: "Ich glaube, das müssen wir rausschneiden." Sie entschieden sich jedoch dagegen und veröffentlichten das Gespräch trotzdem.

Erst kürzlich hatte Buschi bekannt gegeben, weiter als Kommentator tätig sein zu wollen. Und das, nachdem er im Februar zum Leid vieler Fans seinen Rücktritt angekündigt hatte. "Ich habe beschlossen, noch mal zwei Jahre zu verlängern und werde weiter in Konferenzen tätig sein", erklärte Frank und witzelte: "Auch, wenn ich für manche schon in die Rente gehöre – so alt fühle ich mich dann doch noch nicht."

Instagram / buschibuschmann Frank Buschmann im Januar 2023

Getty Images Frank Buschmann, Moderator

Instagram / buschibuschmann Frank Buschmann, Fußball-Kommentator

