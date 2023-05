Fußball-Kommentator Frank Buschmann hört doch nicht auf!

Er bleibt doch! Frank "Buschi" Buschmann (58) gilt als einer der beliebtesten Kommentatoren Deutschlands. Besonders bei Sportsendungen begeistert der Moderator die Zuschauer. Doch auch vor der Kamera fand Buschi schon seinen Platz: Er moderiert beispielsweise Ninja Warrior Germany oder das RTL Turmspringen an der Seite von Jan Köppen (40). Anfang Februar verkündete der ehemalige Basketballer seinen Rücktritt. Jetzt können Fans aber wieder aufatmen: Buschi hört doch nicht auf!

"Ich habe mir ganz viele Gedanken gemacht, wie es ab Sommer weitergehen soll", berichtet er in einem Video-Statement auf Instagram. "Ich habe beschlossen, noch mal zwei Jahre zu verlängern und werde weiter in Konferenzen tätig sein", verkündet er offiziell. Es gehöre für ihn dazu, Dinge kritisieren zu dürfen, aber trotzdem Spaß haben zu können. "Auch wenn ich für manche schon in die Rente gehöre – so alt fühle ich mich dann doch noch nicht", witzelt Buschi.

In einem Interview mit sportjournalist.de verkündete er vor wenigen Monaten: "Ich finde das Drumherum mittlerweile schwierig bis unerträglich." Obwohl er seinen Job liebe, nerve ihn das, was daneben geschehe. "Außerhalb der 90 Minuten sind mir die Leute im Geschäft zu viel geworden, die behaupten, sie machten das alles aus reiner Liebe zum Sport und für die Fans. Das ist verlogen", ergänzte er.

Getty Images Frank Buschmann und Jan Köppen, "RTL Turmspringen" 2023

Instagram / buschibuschmann Frank Buschmann im Januar 2023

Instagram / buschibuschmann Frank Buschmann, Fußball-Kommentator

