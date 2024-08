Überraschung: Influencerin Yvonnedilauro erneut schwanger!

Yvonnedilauro (32) hat süße Neuigkeiten zu verkünden: Die Influencerin erwartet ihren zweiten Nachwuchs! Das teilt die werdende Mama nun in einem süßen Post auf Instagram mit ihren Fans. Dazu postet Yvonne unter anderem einen niedlichen Schnappschuss, auf dem sie von ihrem Mann Alex einen dicken Schmatzer auf den Mund bekommt. Während Alex seine Hand sanft auf den Bauch seiner Frau legt, streckt Yvonne ein Ultraschallbild sowie den positiven Schwangerschaftstest in die Kamera. "Wir sind schwanger. Updates dazu gibt es später in meiner Story", kündigt die Internetbekanntheit verheißungsvoll an.

Die Fans des Paares freuen sich enorm über die zuckersüße Nachricht und tun dies auch in der Kommentarspalte kund. "Oh, wie schön. Herzlichen Glückwunsch", "Freue mich so für euch" und "Wünsche euch eine tolle Schwangerschaft", lauten nur einige der zahlreichen wohlwollenden Kommentare unter dem Verkündungspost. Unter die Beglückwünschenden haben sich auch einige bekannte Influencer-Freunde des Paares gemischt. So reagiert beispielsweise auch Ina von Coupleontour unter dem Beitrag und meint: "Kann es immer noch kaum glauben und freu' mich so für euch." Auch HealthyMandy (29) und die gerade selbst frisch gebackene Mama Jasi_xx3 (21) beglückwünschen das Paar unter dem Foto.

Yvonne und ihr Alex sind bereits Eltern eines gemeinsamen Kindes. Im April 2021 hatte die Influencerin ihre erste Schwangerschaft im Netz bekannt gegeben. Nur kurz danach überraschte das Paar seine Fans mit der nächsten großen Ankündigung: Yvonne und Alex haben sich verlobt. Zwei Jahre später, im Jahr 2023, folgte dann die romantische freie Trauung im Kreise ihrer liebsten Menschen.

Instagram / yvonnedilauro Yvonnedilauro und ihr Mann Alex bei der Verkündung ihrer zweiten Schwangerschaft

Instagram / yvonnedilauro Yvonnedilauro und ihr erstgeborenes Kind

