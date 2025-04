Nur 400 Euro Rente: Kader Loth hat Angst vor Altersarmut

Reality-TV-Queen Kader Loth (52) hat einen Schockmoment erlebt, als sie kürzlich ihren Rentenbescheid überprüfte. Das Dokument, das ihr von der Deutschen Rentenversicherung zugesandt wurde, offenbarte, dass die TV-Bekanntheit im Alter lediglich 400 Euro pro Monat erhalten werde. "Natürlich habe ich jetzt große Angst vor Altersarmut. Alleine der Gedanke ans Alter macht mich jetzt schon unruhig", erklärte Kader im Gespräch mit Bild.

Zwar habe sie gewusst, dass die Rente nicht sehr hoch sein würde, es schwarz auf weiß zu sehen, habe sie aber dennoch schockiert: "Ich war fast mein ganzes Leben lang selbstständig. Da wusste ich, dass ich keine hohe Rente erwarten durfte. Aber dass sie so gering werden könnte, ist schon heftig." Um einer drohenden Armut im Alter entgegenzuwirken, hat sich die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin beruflich neu orientiert und kürzlich einen eigenen Beauty-Salon in Berlin eröffnet, um sich zusätzlich abzusichern. Mit den Einnahmen des Geschäfts hofft Kader, Geld für das Alter anlegen zu können. "Ich möchte mich mit den Einnahmen daraus etwas mehr absichern und fürs Alter etwas zurücklegen. Ob das klappt, muss ich jetzt aber natürlich erst mal abwarten", erklärte sie hoffnungsvoll.

Doch auch der neue Salon bereitet ihr momentan viel Kopfzerbrechen. Trotz des regen Kundenansturms schreibt der Laden rote Zahlen. Wie Kader Anfang März gegenüber Bild ausplauderte, fehlte es ihr nicht an Kundschaft, sondern an Personal. "Keiner will mehr arbeiten. Ich verstehe das einfach nicht", erklärte sie fassungslos. Sie habe zwar schon mehrere Nageldesigner und Friseure eingestellt, doch deren Arbeitsmoral lasse zu wünschen übrig: "Bis jetzt waren alle Schrott."

