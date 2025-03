Mitarbeiternot: Kader Loths Beautysalon schreibt rote Zahlen

Kader Loth (52), bekannt aus zahlreichen Reality-TV-Formaten, steht aktuell vor einer großen Herausforderung. Im Dezember vergangenen Jahres eröffnete sie in Berlin-Charlottenburg ihren ersten Beauty-Salon Kader Loth Beauty, der mit exklusiven Dienstleistungen wie Extensions, Nagel- und Fußpflege sowie Botox-Behandlungen auf sich aufmerksam macht. Doch nur drei Monate nach der Eröffnung kämpft der Salon trotz eines regen Kundenansturms mit finanziellen Problemen. Der Grund? Es fehlt nicht an Kundschaft, sondern an Personal, wie Kader im Gespräch mit der Bild verriet: "Keiner will mehr arbeiten. Ich verstehe das einfach nicht."

Die Unternehmerin berichtet, dass sie sich täglich um Bewerber bemühe und schon mehrere Nageldesignerinnen sowie Friseure eingestellt habe. Doch die Qualität und Zuverlässigkeit des Personals lasse ihrer Meinung nach zu wünschen übrig. "Bis jetzt waren alle Schrott", ärgert sich die Salon-Inhaberin. Einige hätten keine gültigen Aufenthaltsgenehmigungen vorlegen können, während andere schlicht unmotiviert gewesen seien oder Termine mit Kunden einfach hätten platzen lassen. Aktuell würden ihr vier Mitarbeiterinnen für den Nagelbereich sowie ein Friseur fehlen, die das Team ergänzen müssten.

Kader, die bereits in den frühen 2000er-Jahren als Model und Reality-Star Bekanntheit erlangte, zeigte sich in der Vergangenheit immer wieder als ambitionierte Unternehmerin. Ihre Entscheidung, sich mit einem eigenen Beauty-Salon selbstständig zu machen, unterstreicht diese Seite. Privat ist sie seit einigen Jahren mit ihrem Ehemann glücklich, doch die beruflichen Hürden lassen sie offenbar nicht los. Fans kennen und schätzen die gebürtige Berlinerin für ihre direkte und kämpferische Art – Eigenschaften, die ihr sicherlich dabei helfen werden, auch diese Krise zu bewältigen. Zweifel daran, dass sie das durchsteht, hat sie gegenüber Bild nicht geäußert.

Anzeige Anzeige

Lars Weber Kader Loth, Realitystar

Anzeige Anzeige

Action Press / AEDT Ismet Atli und Kader Loth im August 2023

Anzeige Anzeige