Papst Franziskus im Petersdom ohne traditionelle Kleidung

Papst Franziskus I. (88) hat mit einem ungewohnten Auftritt im Petersdom für Aufsehen gesorgt. Er erschien am Donnerstagnachmittag ohne seine übliche weiße Amtskleidung und trug stattdessen ein weißes Langarm-Unterhemd, eine dunkle Hose und eine gestreifte Decke auf den Beinen. Auch seine weiße Kopfbedeckung fehlte. Begleitet von seinem Krankenpfleger Massimiliano Strappetti ließ er sich im Rollstuhl zum Altar und zur Grabstätte des heiligen Pius X. fahren. Dort segnete er Kirchenbesucher, unter ihnen auch Pilgergruppen und Kinder, die sichtlich gerührt von seiner Anwesenheit waren.

Dieser überraschende Auftritt des Papstes reiht sich in eine Serie ungeplanter öffentlicher Erscheinungen ein, die er trotz seines angeschlagenen Gesundheitszustands unternommen hat. Bereits am Mittwoch hatte er das britische Königspaar Charles III. (76) und Camilla (77) zu einer privaten Audienz empfangen, obwohl der Termin zunächst aufgrund gesundheitlicher Bedenken abgesagt worden war. Auch ein kurzer Besuch auf dem Petersplatz am 6. April zeigte seinen Wunsch, den Kontakt zu den Gläubigen aufrechtzuerhalten, berichtete das Pressebüro des Heiligen Stuhls. Laut dem Vatikan gibt es bei der Genesung des Heiligen Vaters erfreuliche Fortschritte, auch wenn er weiterhin bei Bedarf eine Sauerstoffversorgung nutzt.

Papst Franziskus, der seit seiner Wahl 2013 als volksnah gilt, legt großen Wert darauf, den Menschen nahe zu sein – selbst in schwierigen Zeiten. Der unkonventionelle Auftritt im Petersdom unterstrich einmal mehr seine Bescheidenheit und die enge Bindung zu den Gläubigen. Viele der Anwesenden zeigten sich emotional überwältigt, wie etwa Valerio Di Palma, Domherr von St. Peter, der später den vatikanischen Medien sagte: "Die Emotionen waren so groß, dass ich vor lauter Tränen nicht mehr sehen und nicht einmal ein Foto machen konnte." Franziskus hat immer wieder betont, dass Demut und Nähe zu den Menschen unverzichtbare Teile seines Pontifikats sind – eine Botschaft, die er auch an diesem Tag verkörperte.

Getty Images Papst Franziskus und Prinz Charles, Oktober 2019

ActionPress Papst Franziskus I.