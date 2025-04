Private Audienz: König Charles und Camilla treffen den Papst

König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) haben Papst Franziskus I. (88) am Mittwochnachmittag bei einer privaten Audienz im Vatikan getroffen. Wie der Buckingham-Palast laut Hello! bekannt gab, war das Treffen eine kurzfristige Entscheidung, nachdem sich der Gesundheitszustand des Papstes verbessert hatte. Ursprünglich war der Besuch im Rahmen einer Staatsreise geplant, musste jedoch wegen einer Erkrankung des Pontifex verschoben werden. Bei dem etwa 20-minütigen Gespräch tauschten der Papst und das royale Paar Geschenke aus. Der Heilige Vater nutzte die Gelegenheit, um Charles und Camilla persönlich zu ihrem Hochzeitstag zu gratulieren.

Der Besuch des Papstes war einer der Höhepunkte der Italienreise des Königspaares, die bereits von zahlreichen Terminen geprägt war. Am Montag waren Charles und Camilla in Rom unterwegs, wo sie unter anderem das Kolosseum besichtigten und einen spektakulären Überflug der Red Arrows miterleben durften. Am Tag der Audienz besuchte Charles außerdem das italienische Parlament, wo er eine Rede hielt, während Camilla eine Schule besuchte, in der Kinder über Paddington Bär lernten. Die private Einladung des Papstes markierte den Abschluss des dritten Tages dieses ereignisreichen Staatsbesuchs, der bei den Royals auf sichtliche Begeisterung stieß.

Für Charles und den Papst war dies nicht das erste Treffen. Die beiden hatten sich unter anderem bereits 2019 gesehen, als Charles – damals noch Prinz von Wales – an der Heiligsprechung von Kardinal John Henry Newman teilnahm. Ihre Verbindung scheint durch gegenseitige Wertschätzung geprägt zu sein, wie auch Charles’ persönliche Genesungswünsche zeigten, die er während der Krankheit des 88-jährigen Papstes schriftlich übermittelte. Der Argentinier wurde im März nach einer längeren Krankenhausphase entlassen, während der er unter anderem an einer beidseitigen Lungenentzündung litt, was zur damaligen Verschiebung des ursprünglichen Treffens geführt hatte.

Getty Images König Charles und Königin Camilla in Rom, April 2025

Getty Images Papst Franziskus und Prinz Charles, Oktober 2019

