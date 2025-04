HBO bestätigt den ersten Teil des neuen "Harry Potter"-Casts

Das Warten hat ein Ende: HBO hat die ersten Schauspieler für die lang erwartete Neuauflage der Harry Potter-Serie bekannt gegeben. Die Besetzung einiger ikonischer Figuren steht nun offiziell fest. Laut Filmstarts.de wird John Lithgow (79) als Albus Dumbledore zu sehen sein, während Janet McTeer Minerva McGonagall verkörpert. Paapa Essiedu wurde für die Rolle des Severus Snape bestätigt, und Nick Frost (53) übernimmt die Rolle des beliebten Wildhüters Rubeus Hagrid. Neben den Hauptfiguren sind auch die Besetzungen für Quirinus Quirrell und Argus Filch bestätigt: Luke Thallon und Paul Whitehouse werden diese Rollen in wiederkehrenden Auftritten übernehmen. Die Fans können sich somit auf völlig neue Gesichter für die geliebte Zauberwelt freuen.

Die Serie wird als "originalgetreue Adaption" der Bücher von J.K. Rowling (59) beschrieben – sie soll sowohl langjährige Fans als auch eine neue Generation von Zuschauern verzaubern. John Lithgow, der bereits im Februar seine Beteiligung verriet, erklärte gegenüber Variety, dass er sich darauf freut, Dumbledores komplexe Seite zu erkunden. Mit Nick Frost als Hagrid möchten die Produzenten das Erbe von Robbie Coltrane (✝72) ehren, während Paapa Essiedu Snape eine neue und spannende Tiefe verleihen soll. Die Dreharbeiten beginnen laut The Standard noch 2025 in den Leavesden Studios bei London.

Mit dieser Besetzung tritt die Serie in große Fußstapfen, denn die Charaktere wurden in den Originalfilmen von gefeierten, aber bereits verstorbenen Schauspiellegenden wie Maggie Smith (✝89), Alan Rickman (✝69) und Robbie Coltrane geprägt. Nachfolger Nick Frost selbst schrieb auf Instagram: "Robbie, ich verspreche, dass ich dich nicht enttäuschen werde." Die Freude und Erwartungen der Fans sind groß – insbesondere da das Projekt auf eine tiefere und detailliertere Erzählweise abzielt, die mit den Filmen in dieser Form nicht möglich war. Weltweit warten die Harry-Potter-Anhänger nun gespannt auf die Enthüllung weiterer Cast-Mitglieder – insbesondere der jungen Schauspieler für Harry, Ron und Hermine.

Getty Images John Lithgow bei der Vanity Fair Oscar Party 2025 in Beverly Hills

Getty Images Paapa Essiedu im Mai 2022

Getty Images Schauspieler Nick Frost besucht die "Timestalker" UK Gala-Vorstellung im Oktober 2024 in London.

