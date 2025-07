"Harry Potter"-Serie: Schule für Darsteller am Set gebaut

Die Produktion der lang erwarteten Harry Potter-Serie kommt zunehmend in Gang. Parallel zu den Dreharbeiten, die in den Warner Bros. Studios im britischen Leavesden bei London stattfinden, sorgt eine ungewöhnliche Maßnahme für Aufmerksamkeit: Für die jungen Hauptdarsteller sowie zahlreiche weitere Kinderdarsteller wird eigens eine Schule direkt auf dem Studiogelände eingerichtet. Die Einrichtung, die in Stoßzeiten bis zu 600 Schüler aufnehmen kann, bietet flexible Unterrichtszeiten, sodass die Kinder auch bei Dreharbeiten und Nachtdrehs ihrer schulischen Ausbildung nachkommen können. Die britischen Behörden haben laut BBC die Nutzung dieser mobilen Schulgebäude für die kommenden zehn Jahre genehmigt.

Zu den Nachwuchsstars, die nicht nur vor der Kamera spielen, sondern auch in den neuen Klassenräumen unterrichtet werden, zählen Dominic McLaughlin als Harry Potter, Arabella Stanton als Hermine Granger und Alastair Stout als Ron Weasley. Ebenfalls mit dabei sind weitere Jungtalente wie Lox Pratt als Draco Malfoy und Rory Wilmot als Neville Longbottom. Die Dreharbeiten umfassen nicht nur die erste Staffel der Serie, sondern direkt auch Staffel zwei – eine Strategie, die den Fans eine kürzere Wartezeit auf die Fortsetzung ermöglichen dürfte. Die Premiere der ersten Staffel ist für 2027 auf dem Streaming-Dienst von HBO Max geplant.

Die Neuverfilmung der erfolgreichen Buchreihe rückt damit erneut ins Rampenlicht und tritt in große Fußstapfen: Schon die Originalverfilmungen wurden an denselben Studio-Standorten gedreht, was bei vielen Fans nostalgische Gefühle wecken dürfte. Das erste Bild von Dominic McLaughlin im Harry-Potter-Kostüm – mit runder Brille und Hogwarts-Uniform – sorgte bereits kürzlich für große Begeisterung in den sozialen Medien. Die Erwartungen sind hoch, doch die Vorfreude auf die neue Generation von Hogwarts-Schülern ist mindestens ebenso groß.

Aidan Monaghan / HBO Die neuen "Harry Potter"-Darsteller Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout

Warner Bros. Discovery Dominic McLaughlin als Harry Potter

Getty Images Hogwarts-Schild in den Warner Bros. Studios

