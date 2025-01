Sylvie Meis lobt ihre Freundin Lilly Becker im Dschungelcamp

Lilly Becker (48) zeigt derzeit in der Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", was in ihr steckt. Unterstützung bekommt sie dabei aus ihrem Freundeskreis: Bei einem Auftritt in der Begleitsendung "Die Stunde danach" zeigte sich Sylvie Meis (46) beeindruckt von der Leistung ihrer Freundin. "Sie ist sehr, sehr tapfer. Sie ist ein Teamplayer", schwärmte die Moderatorin. Besonders angetan ist Sylvie davon, dass sich die Ex-Frau von Boris Becker (57) im Camp so zeige, wie sie tatsächlich sei: "Ich sehe da wirklich meine Freundin!", erklärte sie strahlend.

Besonders spannend: Laut Sylvie hat Lilly die Teilnahme im Dschungelcamp nicht dem Zufall überlassen. Vielmehr verfolgt die 48-Jährige einen Plan, um den Zuschauern ihre reale Persönlichkeit zu zeigen. "Dann hat sie auch gesagt: 'Sylvie, ich möchte einfach da rein, weil ich möchte mal zeigen, wer ich bin! Und ich möchte mal Sachen wirklich klarmachen.'" Sylvie freute sich für ihre Freundin, dass sie genau diese Gelegenheit jetzt bekommt. Ihrer Meinung nach sehen die Fans endlich die "wahre Lilly", was ihren Auftritt im Camp umso authentischer mache. Mit ihrer Ehrlichkeit und ihrem Mut habe Lilly sogar Chancen auf die Krone, mutmaßte Sylvie.

Die beiden verbindet eine langjährige Freundschaft, die deutlich von Vertrauen und gegenseitigem Respekt geprägt ist. Beide kennen sich nicht nur aus der Promiwelt, sondern schätzen sich auch privat. In "Die Stunde danach" beschrieb Sylvie Lilly als eine "ehrliche Frau", die für andere durchs Feuer gehen würde.

RTL Lilly Becker, Dschungelcamp 2025

Getty Images Sylvie Meis im Februar 2024

