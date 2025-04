Deshalb fährt Sylvie Meis nicht mehr selbst mit dem Auto

Wie kommt Sylvie Meis (46) eigentlich von A nach B? Auf jeden Fall nicht, indem sie sich selbst hinters Steuer setzt. Stattdessen lässt sie sich auch in ihrer Heimatstadt Hamburg stets von einem Taxi fahren oder läuft auch gerne zu Fuß. Der Grund? Das Model hat keinen gültigen Führerschein! "Funfact, ich fahre kein Auto, weil mein Führerschein abgelaufen ist", erklärt sie in ihrer Instagram-Story.

In den Niederlanden müsse man seinen Führerschein nämlich alle zehn Jahre aktualisieren. Ein Behördengang, auf den die Love Island-Moderatorin zuletzt schlichtweg keine Lust gehabt habe. Da sei Laufen oder sich fahren lassen für sie aktuell die einzige Möglichkeit der Fortbewegung, denn: "Ich habe kein Fahrrad, was für eine Niederländerin seltsam ist, oder?" Ein selten privater Einblick in ihr Leben – normalerweise ist Sylvie stets bedacht darauf, nicht zu viel von sich preiszugeben. Über diese kleine Alltagsgeschichte werden sich ihre Fans aber bestimmt amüsieren.

Auch ihren Beziehungsstatus hält die 46-Jährige strikt aus der Öffentlichkeit heraus. Vergangenen Monat war die Ex-Frau von Rafael van der Vaart (42) zu Gast bei TV Total. Von dem Moderator Sebastian Pufpaff (48) in die Mangel genommen, ließ sie sich doch eine kleine Info entlocken. "Ich bin sehr glücklich", gestand Sylvie, ging weiteren Rückfragen über Details aber gekonnt aus dem Weg. Im vergangenen Sommer wurde die Mutter eines Sohnes immer wieder mit einem Mann an ihrer Seite gesichtet – und letztendlich sogar knutschend mit dem Geschäftsmann Patrick Gruhn auf Mallorca erwischt.

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis im Februar 2025

ActionPress / AEDT Sylvie Meis und Patrick Gruhn im November 2024

