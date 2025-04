Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac hatten wieder Zoff

Und täglich grüßt das Murmeltier. Auf Kim Virginia Hartungs (29) Social-Media-Profil war es am Dienstag ungewöhnlich ruhig. Nun meldet sich die Reality-TV-Bekanntheit nach ihrer überraschenden Abstinenz wieder auf Instagram zu Wort und erklärt, weshalb sie sich bei ihren Fans in den vergangenen Stunden nicht mehr gemeldet hat. "Nikola (29) und ich haben uns wieder etwas in die Wolle bekommen und haben noch mal versucht, uns auszusprechen und uns einfach die Zeit genommen", schildert die Beauty & The Nerd-Teilnehmerin.

Offenbar krachte es zwischen den Realitystars heftig. "Ging mal wieder heiß her. Mehr sage ich dazu mal lieber nicht", meint Kim. Was genau der Grund für die unschöne Auseinandersetzung war, behalten die Auswanderer für sich. Dabei könnte es zwischen der schwangeren Influencerin und dem Ex von Gloria Glumac (32) so schön sein. Immerhin setzt das Paar aktuell seine zuvor abgebrochene Weltreise fort. Zuletzt teilten die Netz-Bekanntheiten ein romantisches Video von sich am Strand – glücklich, ausgelassen und verliebt.

Seitdem Kim und Nikola bekannt gegeben haben, dass sie eine Beziehung führen, geht es bei den Realitystars drunter und drüber. Bisher hatten die beiden drei Autounfälle, einige Streitereien und andere Herausforderungen, die ihre junge Liebe mit großer Sicherheit belastet haben. Doch in dem ganzen Chaos gab es Anfang Februar auch eine zuckersüße Nachricht: Kim und Nikola erwarten ihr erstes gemeinsames Baby – und zwar ein kleines Mädchen.

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac

