Prinz Harry verbringt Sohn Archies Geburtstag in Las Vegas

Am 6. Mai feiert Prinz Archie (5) seinen sechsten Geburtstag. Während der kleine Royal mit Mama Meghan (43) in Montecito seinen Ehrentag verbringt, reist Prinz Harry (40) nach Las Vegas. Dort wird er im Namen des Diana Award die neue Initiative "Pledge to Invest" eröffnen und somit das Erbe seiner verstorbenen Mutter, Prinzessin Diana (✝36), würdigen. Da Archies Geburtstag auf einen Dienstag fällt, gehen Insider davon aus, dass die Familie eine kleine Feier am Wochenende plant und Harry sich sicher per Videotelefonie einschalten wird.

In Las Vegas soll Harry auf engagierte junge Preisträger treffen und über moderne Jugendarbeit diskutieren. Obwohl Las Vegas vielen als Schauplatz von Harrys wildem Junggesellendasein 2012 im Gedächtnis geblieben ist, schlägt sein diesjähriger Besuch damit einen ganz anderen Ton an: Vom Andenken an seine Mutter getragen, setzt er sich gezielt für positive Veränderungen ein. Die Veranstaltung soll Unternehmen davon überzeugen, nachhaltiger in junge Führungskräfte zu investieren. Jeder der beiden Söhne Dianas unterstützt das Engagement der Stiftung auf eigene Art: Während William (42) im März bei der Preisverleihung in London eine emotionale Rede hielt, war Harry digital aus Kalifornien zugeschaltet – ein persönliches Wiedersehen der Brüder blieb aber erneut aus.

Obwohl Meghan und Harry die Privatsphäre ihrer Kinder schützen, geben sie in Interviews häufig Details preis. So verriet Meghan im The Cut-Interview im Jahr 2022, dass Archie eine Ganztagsschule besucht und dabei "das fröhliche Kind ist, das seinen Mitschülern den Wochenvorrat an frisch gepflücktem Obst mitbringt und in der Pause gerne ein 'brüllendes' Spiel spielt". Für ihn ist es nicht der erste Geburtstag, den er ohne Papa Harry feiert: Bereits 2023 fehlte Harry, weil er zur Krönung seines Vaters, König Charles III. (76), nach London reisen musste.

Getty Images Prinz Harry, April 2025

ActionPress / Backgrid Herzogin Meghan und Prinz Harry in New York, April 2025

