Sylvie Meis gibt kryptischen Hinweis auf ihr Liebesleben

Sylvie Meis (46) möchte einige Geheimnisse für sich behalten. Die Moderatorin war am Montag zu Gast bei TV Total und wurde von Gastgeber Sebastian Pufpaff (48) in die Mangel genommen. Auf die Frage nach ihrem Beziehungsstatus antwortete die Niederländerin einfach: "Ich bin sehr, sehr glücklich." Weiteren Rückfragen des Komikers ging sie gekonnt aus dem Weg und nippte stattdessen an ihrem Champagnerglas. Zum Schluss wollte der Nachfolger von Stefan Raab (58) wissen, ob jemand einen Schlüssel zu ihrem Haus besitze. Doch auch hier wand sich die Blondine aus der Thematik, indem sie ihren Sohn Damian van der Vaart (18) erwähnte. "Damian hat natürlich einen Schlüssel", erklärte das Model mit einem Grinsen.

Im vergangenen Sommer sorgte Sylvie mehrfach für Schlagzeilen, als sie mit einem neuen Mann gesichtet wurde. Nach vielen Spekulationen wurden die ehemalige Das Supertalent-Jurorin und der Geschäftsmann Patrick Gruhn beim Knutschen auf Mallorca erwischt. Fotos, die RTL vorliegen, zeigen, wie die 46-Jährige den 13 Jahre jüngeren Mann küsste.

Sylvies Sohn Damian stammt aus ihrer Beziehung mit dem Fußballspieler Rafael van der Vaart (42). Nach Stationen in Deutschland und Dänemark spielt der Teenager nun genau wie einst sein Vater bei Ajax Amsterdam. Die stolze Mama gab im vergangenen September im Interview mit Bunte zu, dass ihr Spross sein Talent ganz von seinem Papa geerbt hat. "Von mir hat er vor allem Disziplin gelernt und Zielstrebigkeit und Fokus und auch nicht loszulassen, wenn es mal schwierig wird", fügte die Unternehmerin hinzu.

Anzeige Anzeige

ActionPress / AEDT Sylvie Meis und Patrick Gruhn im November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis und ihr Sohn Damian Van der Vaart

Anzeige Anzeige

Anzeige